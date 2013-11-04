Александр Нечаев
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
4.11.2013 4 нояб. 2013 пн 14:00
Шинник
1 : 0
Ротор
4.11.2013 4 нояб. 2013 пн 14:00
был в запасе
Шинник
1
Ротор
0
был в запасе
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 18:00
Ротор
0 : 2
Сибирь
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 18:00
был в запасе
Ротор
0
Сибирь
2
был в запасе
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 13:00
Сочи
0 : 0
Ротор
13.10.2013 13 окт. 2013 вс 13:00
был в запасе
Сочи
0
Ротор
0
был в запасе
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 19:00
Балтика
0 : 2
Ротор
28.08.2013 28 авг. 2013 ср 19:00
минуты: 90' - 90'
Балтика
0
Ротор
2
минуты: 90' - 90'
13.07.2013 13 июля 2013 сб 18:00
Ротор
1 : 2
СКА-Хабаровск
13.07.2013 13 июля 2013 сб 18:00
был в запасе
Ротор
1
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
7.07.2013 7 июля 2013 вс 14:00
Енисей
1 : 4
Ротор
7.07.2013 7 июля 2013 вс 14:00
был в запасе
Енисей
1
Ротор
4
был в запасе