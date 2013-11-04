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Александр Нечаев
№18
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2013/2014
2012/2013
4.11.2013
4 нояб. 2013
пн
14:00
Шинник
1 : 0
Ротор
4.11.2013
4 нояб. 2013
пн
14:00
был в запасе
Шинник
1
Ротор
0
был в запасе
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
18:00
Ротор
0 : 2
Сибирь
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
18:00
был в запасе
Ротор
0
Сибирь
2
был в запасе
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
13:00
Сочи
0 : 0
Ротор
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
13:00
был в запасе
Сочи
0
Ротор
0
был в запасе
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
19:00
Балтика
0 : 2
Ротор
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
19:00
минуты: 90' - 90'
Балтика
0
Ротор
2
минуты: 90' - 90'
13.07.2013
13 июля 2013
сб
18:00
Ротор
1 : 2
СКА-Хабаровск
13.07.2013
13 июля 2013
сб
18:00
был в запасе
Ротор
1
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
7.07.2013
7 июля 2013
вс
14:00
Енисей
1 : 4
Ротор
7.07.2013
7 июля 2013
вс
14:00
был в запасе
Енисей
1
Ротор
4
был в запасе