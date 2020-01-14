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Ники Мяенпяя
№33
Вратарь
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Команда
Бристоль Сити
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
23 янв. 1985 (35) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
Шрусбери Таун
1 : 0
Бристоль Сити
14.01.2020
14 янв. 2020
вт
22:45
был в запасе
Шрусбери Таун
1
Бристоль Сити
0
был в запасе
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
15:31
Бристоль Сити
1 : 1
Шрусбери Таун
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
15:31
минуты: 1' - 90'
Бристоль Сити
1
Шрусбери Таун
1
минуты: 1' - 90'