Ники Мяенпяя
№33
Вратарь
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Команда
Бристоль Сити
Гражданство
Финляндия
Дата рождения
23 янв. 1985 (35) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 22:45
Шрусбери Таун
1 : 0
Бристоль Сити
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 22:45
был в запасе
Шрусбери Таун
1
Бристоль Сити
0
был в запасе
4.01.2020 4 янв. 2020 сб 15:31
Бристоль Сити
1 : 1
Шрусбери Таун
4.01.2020 4 янв. 2020 сб 15:31
минуты: 1' - 90'
Бристоль Сити
1
Шрусбери Таун
1
минуты: 1' - 90'