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Лента
Матч-центр
Моя команда
Павел Степанец
№4
Защитник
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Команда
Луч
Гражданство
Украина
Дата рождения
26 мая 1987 (33) года
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2013/2014
7.07.2019
7 июля 2019
вс
10:00
Луч
2 : 5
Химки
7.07.2019
7 июля 2019
вс
10:00
минуты: 1' - 90'
Луч
2
Химки
5
минуты: 1' - 90'