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Руслан Усиков
№17
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
9.07.2010
9 июля 2010
пт
18:30
Динамо
0 : 1
Балтика
9.07.2010
9 июля 2010
пт
18:30
минуты: 89' - 90'
Динамо
0
Балтика
1
минуты: 89' - 90'
6.07.2010
6 июля 2010
вт
17:30
Сочи
0 : 0
Динамо
6.07.2010
6 июля 2010
вт
17:30
был в запасе
Сочи
0
Динамо
0
был в запасе
26.06.2010
26 июня 2010
сб
17:00
Динамо
0 : 2
Урал
26.06.2010
26 июня 2010
сб
17:00
минуты: 1' - 46'
Динамо
0
Урал
2
минуты: 1' - 46'
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
Динамо
2 : 1
Иртыш
77'
77'
77'
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
77'
минуты: 1' - 86'
Динамо
2
Иртыш
1
минуты: 1' - 86'
15.06.2010
15 июня 2010
вт
17:30
КАМАЗ
1 : 1
Динамо
15.06.2010
15 июня 2010
вт
17:30
минуты: 70' - 90'
КАМАЗ
1
Динамо
1
минуты: 70' - 90'
12.06.2010
12 июня 2010
сб
16:00
Волга
1 : 1
Динамо
12.06.2010
12 июня 2010
сб
16:00
минуты: 65' - 90'
Волга
1
Динамо
1
минуты: 65' - 90'
4.06.2010
4 июня 2010
пт
18:00
Динамо
1 : 1
Химки
4.06.2010
4 июня 2010
пт
18:00
минуты: 69' - 90'
Динамо
1
Химки
1
минуты: 69' - 90'
1.06.2010
1 июня 2010
вт
18:00
Динамо
0 : 2
Кубань
1.06.2010
1 июня 2010
вт
18:00
минуты: 40' - 90'
Динамо
0
Кубань
2
минуты: 40' - 90'
24.05.2010
24 мая 2010
пн
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Динамо
24.05.2010
24 мая 2010
пн
11:00
минуты: 82' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Динамо
0
минуты: 82' - 90'
21.05.2010
21 мая 2010
пт
11:00
Луч
0 : 3
Динамо
21.05.2010
21 мая 2010
пт
11:00
был в запасе
Луч
0
Динамо
3
был в запасе
13.05.2010
13 мая 2010
чт
18:00
Динамо
2 : 2
Салют
13.05.2010
13 мая 2010
чт
18:00
минуты: 77' - 90'
Динамо
2
Салют
2
минуты: 77' - 90'
10.05.2010
10 мая 2010
пн
17:30
Динамо
1 : 0
Авангард
10.05.2010
10 мая 2010
пн
17:30
минуты: 90' - 90'
Динамо
1
Авангард
0
минуты: 90' - 90'
2.05.2010
2 мая 2010
вс
16:00
Волгарь
3 : 0
Динамо
2.05.2010
2 мая 2010
вс
16:00
минуты: 65' - 90'
Волгарь
3
Динамо
0
минуты: 65' - 90'
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
18:00
Ротор
1 : 0
Динамо
29.04.2010
29 апр. 2010
чт
18:00
был в запасе
Ротор
1
Динамо
0
был в запасе
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
17:30
Динамо
0 : 0
Мордовия
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
17:30
минуты: 75' - 90'
Динамо
0
Мордовия
0
минуты: 75' - 90'
7.04.2010
7 апр. 2010
ср
18:00
Краснодар
5 : 1
Динамо
7.04.2010
7 апр. 2010
ср
18:00
минуты: 89' - 90'
Краснодар
5
Динамо
1
минуты: 89' - 90'
27.03.2010
27 марта 2010
сб
16:00
Шинник
1 : 0
Динамо
27.03.2010
27 марта 2010
сб
16:00
минуты: 1' - 70'
Шинник
1
Динамо
0
минуты: 1' - 70'