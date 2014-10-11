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Алексей Васильев
№8
Полузащитник
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Команда
Долгопрудный
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2014/2015
2012/2013
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
15:00
Волга
2 : 1
Сокол
11.10.2014
11 окт. 2014
сб
15:00
минуты: 21' - 73'
Волга
2
Сокол
1
минуты: 21' - 73'
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
16:00
Сокол
1 : 1
Балтика
5.10.2014
5 окт. 2014
вс
16:00
минуты: 71' - 90'
Сокол
1
Балтика
1
минуты: 71' - 90'
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
18:00
Анжи
3 : 0
Сокол
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
18:00
минуты: 86' - 90'
Анжи
3
Сокол
0
минуты: 86' - 90'
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:00
Сокол
1 : 4
Шинник
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:00
минуты: 1' - 30'
Сокол
1
Шинник
4
минуты: 1' - 30'
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
16:00
Тосно
2 : 1
Сокол
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 64'
Тосно
2
Сокол
1
минуты: 1' - 64'
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
18:00
Сокол
1 : 1
Томь
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
18:00
минуты: 1' - 62'
Сокол
1
Томь
1
минуты: 1' - 62'
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
7:00
Сахалин
1 : 0
Сокол
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
7:00
минуты: 1' - 68'
Сахалин
1
Сокол
0
минуты: 1' - 68'
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
17:30
Химик
1 : 3
Сокол
43'
43'
43'
3.08.2014
3 авг. 2014
вс
17:30
минуты: 1' - 53'
Химик
1
Сокол
3
минуты: 1' - 53'
27.07.2014
27 июля 2014
вс
18:00
Сокол
2 : 2
СКА-Хабаровск
27.07.2014
27 июля 2014
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
19.07.2014
19 июля 2014
сб
9:00
Луч
0 : 1
Сокол
19.07.2014
19 июля 2014
сб
9:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Сокол
1
минуты: 1' - 90'
12.07.2014
12 июля 2014
сб
18:00
Сокол
0 : 1
Крылья Советов
12.07.2014
12 июля 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 85'
Сокол
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 85'
6.07.2014
6 июля 2014
вс
14:00
Енисей
1 : 2
Сокол
6.07.2014
6 июля 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 59'
Енисей
1
Сокол
2
минуты: 1' - 59'