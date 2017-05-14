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Алли Ндри
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
14.05.2017
14 мая 2017
вс
15:00
Динамо
1 : 0
Шинник
14.05.2017
14 мая 2017
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
10.05.2017
10 мая 2017
ср
18:30
Шинник
4 : 2
Енисей
10.05.2017
10 мая 2017
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
4
Енисей
2
минуты: 1' - 90'
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
19:00
Факел
1 : 0
Шинник
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
19:00
минуты: 80' - 90'
Факел
1
Шинник
0
минуты: 80' - 90'
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
18:30
Шинник
0 : 1
Кубань
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
18:30
был в запасе
Шинник
0
Кубань
1
был в запасе
13.03.2017
13 марта 2017
пн
13:30
Тамбов
0 : 1
Шинник
13.03.2017
13 марта 2017
пн
13:30
минуты: 82' - 90'
Тамбов
0
Шинник
1
минуты: 82' - 90'
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
14:00
Спартак-2
1 : 2
Шинник
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
14:00
минуты: 89' - 90'
Спартак-2
1
Шинник
2
минуты: 89' - 90'
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
9:00
Луч
1 : 0
Шинник
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
9:00
был в запасе
Луч
1
Шинник
0
был в запасе
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
16:00
Спартак-Нальчик
2 : 0
Шинник
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
16:00
был в запасе
Спартак-Нальчик
2
Шинник
0
был в запасе
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
17:00
Зенит-2
1 : 1
Шинник
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
17:00
был в запасе
Зенит-2
1
Шинник
1
был в запасе
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
14:00
Шинник
2 : 3
Динамо
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
14:00
был в запасе
Шинник
2
Динамо
3
был в запасе
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
13:00
Енисей
1 : 3
Шинник
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
13:00
минуты: 75' - 90'
Енисей
1
Шинник
3
минуты: 75' - 90'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
17:00
Шинник
0 : 0
Тюмень
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
17:00
был в запасе
Шинник
0
Тюмень
0
был в запасе
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
18:00
Нефтехимик
1 : 2
Шинник
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
1
Шинник
2
минуты: 1' - 90'
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
18:30
Шинник
0 : 2
Факел
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
18:30
минуты: 82' - 90'
Шинник
0
Факел
2
минуты: 82' - 90'
11.07.2016
11 июля 2016
пн
20:00
Балтика
1 : 0
Шинник
11.07.2016
11 июля 2016
пн
20:00
минуты: 1' - 15'
Балтика
1
Шинник
0
минуты: 1' - 15'