Алли Ндри
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.05.2017 14 мая 2017 вс 15:00
Динамо
1 : 0
Шинник
14.05.2017 14 мая 2017 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
10.05.2017 10 мая 2017 ср 18:30
Шинник
4 : 2
Енисей
10.05.2017 10 мая 2017 ср 18:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
4
Енисей
2
минуты: 1' - 90'
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 19:00
Факел
1 : 0
Шинник
17.04.2017 17 апр. 2017 пн 19:00
минуты: 80' - 90'
Факел
1
Шинник
0
минуты: 80' - 90'
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 18:30
Шинник
0 : 1
Кубань
12.04.2017 12 апр. 2017 ср 18:30
был в запасе
Шинник
0
Кубань
1
был в запасе
13.03.2017 13 марта 2017 пн 13:30
Тамбов
0 : 1
Шинник
13.03.2017 13 марта 2017 пн 13:30
минуты: 82' - 90'
Тамбов
0
Шинник
1
минуты: 82' - 90'
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 14:00
Спартак-2
1 : 2
Шинник
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 14:00
минуты: 89' - 90'
Спартак-2
1
Шинник
2
минуты: 89' - 90'
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 9:00
Луч
1 : 0
Шинник
19.11.2016 19 нояб. 2016 сб 9:00
был в запасе
Луч
1
Шинник
0
был в запасе
13.11.2016 13 нояб. 2016 вс 16:00
Спартак-Нальчик
2 : 0
Шинник
13.11.2016 13 нояб. 2016 вс 16:00
был в запасе
Спартак-Нальчик
2
Шинник
0
был в запасе
5.11.2016 5 нояб. 2016 сб 17:00
Зенит-2
1 : 1
Шинник
5.11.2016 5 нояб. 2016 сб 17:00
был в запасе
Зенит-2
1
Шинник
1
был в запасе
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 14:00
Шинник
2 : 3
Динамо
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 14:00
был в запасе
Шинник
2
Динамо
3
был в запасе
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 13:00
Енисей
1 : 3
Шинник
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 13:00
минуты: 75' - 90'
Енисей
1
Шинник
3
минуты: 75' - 90'
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 17:00
Шинник
0 : 0
Тюмень
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 17:00
был в запасе
Шинник
0
Тюмень
0
был в запасе
8.10.2016 8 окт. 2016 сб 18:00
Нефтехимик
1 : 2
Шинник
8.10.2016 8 окт. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
1
Шинник
2
минуты: 1' - 90'
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 18:30
Шинник
0 : 2
Факел
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 18:30
минуты: 82' - 90'
Шинник
0
Факел
2
минуты: 82' - 90'
11.07.2016 11 июля 2016 пн 20:00
Балтика
1 : 0
Шинник
11.07.2016 11 июля 2016 пн 20:00
минуты: 1' - 15'
Балтика
1
Шинник
0
минуты: 1' - 15'