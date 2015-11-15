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Кахабер Аладашвили
№11
Защитник
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Команда
Гражданство
Грузия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
14:00
Сокол
2 : 0
СКА-Хабаровск
25'
25'
25'
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 46'
Сокол
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 46'
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
14:00
Армавир
0 : 2
СКА-Хабаровск
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
14:00
был в запасе
Армавир
0
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
13:00
Енисей
2 : 0
СКА-Хабаровск
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
13:00
минуты: 1' - 46'
Енисей
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 46'
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
12:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Волгарь
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
12:00
минуты: 1' - 46'
СКА-Хабаровск
2
Волгарь
1
минуты: 1' - 46'
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Оренбург
82'
82'
82'
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
10:00
минуты: 46' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Оренбург
1
минуты: 46' - 90'
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
12:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Тосно
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
12:00
минуты: 1' - 79'
СКА-Хабаровск
0
Тосно
1
минуты: 1' - 79'
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
12:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Зенит-2
18'
18'
18'
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
12:00
минуты: 1' - 66'
СКА-Хабаровск
2
Зенит-2
1
минуты: 1' - 66'
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
13:30
Байкал
2 : 3
СКА-Хабаровск
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
13:30
минуты: 59' - 90'
Байкал
2
СКА-Хабаровск
3
минуты: 59' - 90'
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
12:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Факел
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
12:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Факел
1
был в запасе
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
17:30
Спартак-2
1 : 0
СКА-Хабаровск
23.08.2015
23 авг. 2015
вс
17:30
минуты: 61' - 90'
Спартак-2
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 61' - 90'
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
12:00
СКА-Хабаровск
4 : 0
КАМАЗ
17.08.2015
17 авг. 2015
пн
12:00
минуты: 1' - 67'
СКА-Хабаровск
4
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 67'
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
20:00
Балтика
1 : 0
СКА-Хабаровск
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
20:00
минуты: 55' - 90'
Балтика
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 55' - 90'
3.08.2015
3 авг. 2015
пн
12:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Сибирь
15'
15'
15'
3.08.2015
3 авг. 2015
пн
12:00
15'
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
27.07.2015
27 июля 2015
пн
19:00
Волга
0 : 0
СКА-Хабаровск
27.07.2015
27 июля 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 80'
Волга
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 80'
20.07.2015
20 июля 2015
пн
12:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Сокол
20.07.2015
20 июля 2015
пн
12:00
минуты: 46' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Сокол
2
минуты: 46' - 90'