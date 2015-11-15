Кахабер Аладашвили
№11
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Грузия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 14:00
Сокол
2 : 0
СКА-Хабаровск
25'
25'
25'
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 14:00
минуты: 1' - 46'
Сокол
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 46'
8.11.2015 8 нояб. 2015 вс 14:00
Армавир
0 : 2
СКА-Хабаровск
8.11.2015 8 нояб. 2015 вс 14:00
был в запасе
Армавир
0
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 13:00
Енисей
2 : 0
СКА-Хабаровск
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 13:00
минуты: 1' - 46'
Енисей
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 46'
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 12:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Волгарь
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 12:00
минуты: 1' - 46'
СКА-Хабаровск
2
Волгарь
1
минуты: 1' - 46'
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 10:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Оренбург
82'
82'
82'
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 10:00
минуты: 46' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Оренбург
1
минуты: 46' - 90'
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 12:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Тосно
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 12:00
минуты: 1' - 79'
СКА-Хабаровск
0
Тосно
1
минуты: 1' - 79'
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 12:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Зенит-2
18'
18'
18'
14.09.2015 14 сент. 2015 пн 12:00
минуты: 1' - 66'
СКА-Хабаровск
2
Зенит-2
1
минуты: 1' - 66'
7.09.2015 7 сент. 2015 пн 13:30
Байкал
2 : 3
СКА-Хабаровск
7.09.2015 7 сент. 2015 пн 13:30
минуты: 59' - 90'
Байкал
2
СКА-Хабаровск
3
минуты: 59' - 90'
31.08.2015 31 авг. 2015 пн 12:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Факел
31.08.2015 31 авг. 2015 пн 12:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Факел
1
был в запасе
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 17:30
Спартак-2
1 : 0
СКА-Хабаровск
23.08.2015 23 авг. 2015 вс 17:30
минуты: 61' - 90'
Спартак-2
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 61' - 90'
17.08.2015 17 авг. 2015 пн 12:00
СКА-Хабаровск
4 : 0
КАМАЗ
17.08.2015 17 авг. 2015 пн 12:00
минуты: 1' - 67'
СКА-Хабаровск
4
КАМАЗ
0
минуты: 1' - 67'
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 20:00
Балтика
1 : 0
СКА-Хабаровск
10.08.2015 10 авг. 2015 пн 20:00
минуты: 55' - 90'
Балтика
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 55' - 90'
3.08.2015 3 авг. 2015 пн 12:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Сибирь
15'
15'
15'
3.08.2015 3 авг. 2015 пн 12:00
15'
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
27.07.2015 27 июля 2015 пн 19:00
Волга
0 : 0
СКА-Хабаровск
27.07.2015 27 июля 2015 пн 19:00
минуты: 1' - 80'
Волга
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 80'
20.07.2015 20 июля 2015 пн 12:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Сокол
20.07.2015 20 июля 2015 пн 12:00
минуты: 46' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Сокол
2
минуты: 46' - 90'