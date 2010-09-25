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Александр Чистяков
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2010
2009
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
Динамо
5 : 0
СКА-Хабаровск
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
был в запасе
Динамо
5
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
17:30
Шинник
3 : 0
СКА-Хабаровск
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
17:30
минуты: 67' - 90'
Шинник
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 67' - 90'
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
19:30
Кубань
1 : 0
СКА-Хабаровск
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
19:30
минуты: 67' - 90'
Кубань
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 67' - 90'