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Максим Счастливцев
№1
Вратарь
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Команда
Чита
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
7.11.2011
7 нояб. 2011
пн
7:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Оренбург
7.11.2011
7 нояб. 2011
пн
7:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Оренбург
1
был в запасе
6.09.2011
6 сент. 2011
вт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 5
Луч
6.09.2011
6 сент. 2011
вт
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Луч
5
был в запасе
9.08.2011
9 авг. 2011
вт
11:00
СКА-Хабаровск
4 : 4
Мордовия
9.08.2011
9 авг. 2011
вт
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
4
Мордовия
4
был в запасе
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
Торпедо
3 : 1
СКА-Хабаровск
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
был в запасе
Торпедо
3
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Черноморец
18.04.2011
18 апр. 2011
пн
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Черноморец
0
был в запасе
7.04.2011
7 апр. 2011
чт
17:00
КАМАЗ
0 : 0
СКА-Хабаровск
7.04.2011
7 апр. 2011
чт
17:00
был в запасе
КАМАЗ
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
4.04.2011
4 апр. 2011
пн
17:00
Мордовия
2 : 1
СКА-Хабаровск
4.04.2011
4 апр. 2011
пн
17:00
был в запасе
Мордовия
2
СКА-Хабаровск
1
был в запасе