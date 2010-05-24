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Константин Козлов
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
24.05.2010
24 мая 2010
пн
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Динамо
24.05.2010
24 мая 2010
пн
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Динамо
0
был в запасе
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
18:00
Волга
2 : 0
СКА-Хабаровск
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
18:00
был в запасе
Волга
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе