Константин Козлов
№15
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.05.2010 24 мая 2010 пн 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Динамо
24.05.2010 24 мая 2010 пн 11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Динамо
0
был в запасе
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 18:00
Волга
2 : 0
СКА-Хабаровск
21.04.2010 21 апр. 2010 ср 18:00
был в запасе
Волга
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе