Александр Кобзев
№16
Вратарь
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Команда
Мордовия
Гражданство
Россия
Дата рождения
4 мая 1989 (31) год
Рост
185
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
1.09.2018 1 сент. 2018 сб 11:00
Луч
0 : 1
Мордовия
1.09.2018 1 сент. 2018 сб 11:00
минуты: 1' - 90'
Луч
0
Мордовия
1
минуты: 1' - 90'
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 17:30
Мордовия
1 : 2
Чертаново
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 17:30
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Чертаново
2
минуты: 1' - 90'
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
Тамбов
2 : 2
Мордовия
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Тамбов
2
Мордовия
2
минуты: 1' - 90'
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 15:00
Тюмень
1 : 1
Мордовия
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
1
Мордовия
1
минуты: 1' - 90'
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 19:00
Мордовия
3 : 0
Сибирь
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
3
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
4.08.2018 4 авг. 2018 сб 11:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Мордовия
4.08.2018 4 авг. 2018 сб 11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Мордовия
1
был в запасе
29.07.2018 29 июля 2018 вс 17:00
Мордовия
1 : 2
Краснодар-2
29.07.2018 29 июля 2018 вс 17:00
был в запасе
Мордовия
1
Краснодар-2
2
был в запасе
22.07.2018 22 июля 2018 вс 19:00
Армавир
0 : 1
Мордовия
22.07.2018 22 июля 2018 вс 19:00
был в запасе
Армавир
0
Мордовия
1
был в запасе
17.07.2018 17 июля 2018 вт 18:00
Мордовия
2 : 2
Нижний Новгород
17.07.2018 17 июля 2018 вт 18:00
был в запасе
Мордовия
2
Нижний Новгород
2
был в запасе