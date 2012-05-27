Артур Григорян
№10
Нападающий
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.05.2012 27 мая 2012 вс 17:30
Черноморец
3 : 0
Торпедо
2'
2'
2'
27.05.2012 27 мая 2012 вс 17:30
2'
минуты: 1' - 73'
Черноморец
3
Торпедо
0
минуты: 1' - 73'
15.05.2012 15 мая 2012 вт 19:00
Балтика
1 : 0
Черноморец
15.05.2012 15 мая 2012 вт 19:00
минуты: 82' - 90'
Балтика
1
Черноморец
0
минуты: 82' - 90'
8.05.2012 8 мая 2012 вт 17:00
Черноморец
1 : 2
СКА-Хабаровск
8.05.2012 8 мая 2012 вт 17:00
минуты: 79' - 90'
Черноморец
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 79' - 90'
2.05.2012 2 мая 2012 ср 17:30
Факел
0 : 0
Черноморец
2.05.2012 2 мая 2012 ср 17:30
минуты: 70' - 90'
Факел
0
Черноморец
0
минуты: 70' - 90'
26.04.2012 26 апр. 2012 чт 17:00
Черноморец
0 : 0
Волгарь
26.04.2012 26 апр. 2012 чт 17:00
минуты: 88' - 90'
Черноморец
0
Волгарь
0
минуты: 88' - 90'
20.04.2012 20 апр. 2012 пт 14:00
Енисей
2 : 1
Черноморец
20.04.2012 20 апр. 2012 пт 14:00
минуты: 46' - 90'
Енисей
2
Черноморец
1
минуты: 46' - 90'
13.04.2012 13 апр. 2012 пт 17:00
Черноморец
1 : 0
Химки
13.04.2012 13 апр. 2012 пт 17:00
был в запасе
Черноморец
1
Химки
0
был в запасе
7.04.2012 7 апр. 2012 сб 10:00
Луч
2 : 1
Черноморец
7.04.2012 7 апр. 2012 сб 10:00
был в запасе
Луч
2
Черноморец
1
был в запасе
1.04.2012 1 апр. 2012 вс 16:00
Черноморец
1 : 0
КАМАЗ
1.04.2012 1 апр. 2012 вс 16:00
минуты: 69' - 90'
Черноморец
1
КАМАЗ
0
минуты: 69' - 90'
26.03.2012 26 марта 2012 пн 15:30
Оренбург
2 : 0
Черноморец
26.03.2012 26 марта 2012 пн 15:30
минуты: 82' - 90'
Оренбург
2
Черноморец
0
минуты: 82' - 90'