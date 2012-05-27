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Артур Григорян
№10
Нападающий
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2011/2012
27.05.2012
27 мая 2012
вс
17:30
Черноморец
3 : 0
Торпедо
2'
2'
2'
27.05.2012
27 мая 2012
вс
17:30
2'
минуты: 1' - 73'
Черноморец
3
Торпедо
0
минуты: 1' - 73'
15.05.2012
15 мая 2012
вт
19:00
Балтика
1 : 0
Черноморец
15.05.2012
15 мая 2012
вт
19:00
минуты: 82' - 90'
Балтика
1
Черноморец
0
минуты: 82' - 90'
8.05.2012
8 мая 2012
вт
17:00
Черноморец
1 : 2
СКА-Хабаровск
8.05.2012
8 мая 2012
вт
17:00
минуты: 79' - 90'
Черноморец
1
СКА-Хабаровск
2
минуты: 79' - 90'
2.05.2012
2 мая 2012
ср
17:30
Факел
0 : 0
Черноморец
2.05.2012
2 мая 2012
ср
17:30
минуты: 70' - 90'
Факел
0
Черноморец
0
минуты: 70' - 90'
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
17:00
Черноморец
0 : 0
Волгарь
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
17:00
минуты: 88' - 90'
Черноморец
0
Волгарь
0
минуты: 88' - 90'
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
14:00
Енисей
2 : 1
Черноморец
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
14:00
минуты: 46' - 90'
Енисей
2
Черноморец
1
минуты: 46' - 90'
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
17:00
Черноморец
1 : 0
Химки
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
17:00
был в запасе
Черноморец
1
Химки
0
был в запасе
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
10:00
Луч
2 : 1
Черноморец
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
10:00
был в запасе
Луч
2
Черноморец
1
был в запасе
1.04.2012
1 апр. 2012
вс
16:00
Черноморец
1 : 0
КАМАЗ
1.04.2012
1 апр. 2012
вс
16:00
минуты: 69' - 90'
Черноморец
1
КАМАЗ
0
минуты: 69' - 90'
26.03.2012
26 марта 2012
пн
15:30
Оренбург
2 : 0
Черноморец
26.03.2012
26 марта 2012
пн
15:30
минуты: 82' - 90'
Оренбург
2
Черноморец
0
минуты: 82' - 90'