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Андрей Синицын
№88
Вратарь
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 июня 1988 (31) год
Рост
196
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы плей-офф
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Краснодар
0
0
0
0