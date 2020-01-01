Андрей Синицын
№88
Вратарь
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 июня 1988 (31) год
Рост
196
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Краснодар
0
0
0
0