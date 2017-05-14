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Матч-центр
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Иван Нагибин
№9
Полузащитник
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Команда
Факел
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
14.05.2017
14 мая 2017
вс
17:00
Зенит-2
1 : 1
Факел
14.05.2017
14 мая 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Зенит-2
1
Факел
1
минуты: 1' - 46'
10.05.2017
10 мая 2017
ср
19:00
Факел
1 : 2
Балтика
10.05.2017
10 мая 2017
ср
19:00
был в запасе
Факел
1
Балтика
2
был в запасе
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
16:00
Факел
0 : 3
Енисей
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 82'
Факел
0
Енисей
3
минуты: 1' - 82'
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
19:00
Факел
1 : 0
Шинник
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
19:00
был в запасе
Факел
1
Шинник
0
был в запасе
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
18:00
Сокол
2 : 1
Факел
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
18:00
был в запасе
Сокол
2
Факел
1
был в запасе
26.03.2017
26 марта 2017
вс
17:00
Мордовия
2 : 0
Факел
26.03.2017
26 марта 2017
вс
17:00
минуты: 46' - 90'
Мордовия
2
Факел
0
минуты: 46' - 90'
19.03.2017
19 марта 2017
вс
18:00
Факел
2 : 0
Сибирь
19.03.2017
19 марта 2017
вс
18:00
был в запасе
Факел
2
Сибирь
0
был в запасе
12.03.2017
12 марта 2017
вс
16:00
Химки
0 : 0
Факел
12.03.2017
12 марта 2017
вс
16:00
был в запасе
Химки
0
Факел
0
был в запасе
25.11.2016
25 нояб. 2016
пт
13:00
Тамбов
4 : 0
Факел
25.11.2016
25 нояб. 2016
пт
13:00
минуты: 54' - 90'
Тамбов
4
Факел
0
минуты: 54' - 90'
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
14:00
Спартак-2
1 : 0
Факел
13.11.2016
13 нояб. 2016
вс
14:00
был в запасе
Спартак-2
1
Факел
0
был в запасе
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
17:00
Балтика
0 : 0
Факел
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
17:00
был в запасе
Балтика
0
Факел
0
был в запасе
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
17:00
Факел
2 : 1
Динамо
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
17:00
был в запасе
Факел
2
Динамо
1
был в запасе
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
13:00
Енисей
2 : 0
Факел
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
13:00
был в запасе
Енисей
2
Факел
0
был в запасе
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
18:00
Факел
1 : 2
Сокол
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
18:00
был в запасе
Факел
1
Сокол
2
был в запасе
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
15:00
Нефтехимик
1 : 2
Факел
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
15:00
минуты: 1' - 46'
Нефтехимик
1
Факел
2
минуты: 1' - 46'
3.09.2016
3 сент. 2016
сб
19:00
Кубань
0 : 0
Факел
3.09.2016
3 сент. 2016
сб
19:00
минуты: 1' - 75'
Кубань
0
Факел
0
минуты: 1' - 75'
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
Факел
1 : 2
Мордовия
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
был в запасе
Факел
1
Мордовия
2
был в запасе
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
13:00
Сибирь
1 : 1
Факел
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
13:00
был в запасе
Сибирь
1
Факел
1
был в запасе
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
19:00
Факел
2 : 0
Химки
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
19:00
минуты: 79' - 90'
Факел
2
Химки
0
минуты: 79' - 90'
31.07.2016
31 июля 2016
вс
17:00
Тосно
3 : 1
Факел
31.07.2016
31 июля 2016
вс
17:00
минуты: 76' - 90'
Тосно
3
Факел
1
минуты: 76' - 90'
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