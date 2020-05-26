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Тони Янчке
№24
Защитник
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Команда
Боруссия
Гражданство
Германия
Дата рождения
7 апр. 1990 (30) лет
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы групповой этап
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
Вердер
0 : 0
Боруссия
47'
47'
47'
26.05.2020
26 мая 2020
вт
21:30
минуты: 1' - 71'
Вердер
0
Боруссия
0
минуты: 1' - 71'
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
Боруссия
1 : 3
Байер
23.05.2020
23 мая 2020
сб
16:30
был в запасе
Боруссия
1
Байер
3
был в запасе
16.05.2020
16 мая 2020
сб
19:30
Айнтрахт
1 : 3
Боруссия
16.05.2020
16 мая 2020
сб
19:30
минуты: 90' - 90'
Айнтрахт
1
Боруссия
3
минуты: 90' - 90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
Аугсбург
2 : 3
Боруссия
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Аугсбург
2
Боруссия
3
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
Боруссия
1 : 1
Хоффенхайм
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
1
Хоффенхайм
1
был в запасе
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:30
Фортуна
1 : 4
Боруссия
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
20:30
был в запасе
Фортуна
1
Боруссия
4
был в запасе
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
22:30
Шальке-04
2 : 0
Боруссия
80'
80'
80'
17.01.2020
17 янв. 2020
пт
22:30
минуты: 1' - 90'
Шальке-04
2
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:30
Герта
0 : 0
Боруссия
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Герта
0
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
Боруссия
2 : 0
Падерборн
33'
33'
33'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
2
Падерборн
0
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:30
Вольфсбург
2 : 1
Боруссия
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:30
был в запасе
Вольфсбург
2
Боруссия
1
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
Боруссия
2 : 1
Бавария
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
2
Бавария
1
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:30
Боруссия
4 : 2
Фрайбург
57'
57'
57'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
4
Фрайбург
2
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
Байер
1 : 2
Боруссия
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Байер
1
Боруссия
2
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:00
Боруссия
4 : 2
Айнтрахт
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Боруссия
4
Айнтрахт
2
минуты: 1' - 90'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:30
Боруссия
1 : 0
Боруссия
88'
88'
88'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
1
Боруссия
0
минуты: 1' - 90'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
14:30
Боруссия
5 : 1
Аугсбург
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
5
Аугсбург
1
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Хоффенхайм
0 : 3
Боруссия
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Хоффенхайм
0
Боруссия
3
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:30
Боруссия
2 : 1
Фортуна
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Боруссия
2
Фортуна
1
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
Кельн
0 : 1
Боруссия
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Кельн
0
Боруссия
1
был в запасе
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:30
Боруссия
1 : 3
РБ Лейпциг
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:30
был в запасе
Боруссия
1
РБ Лейпциг
3
был в запасе
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