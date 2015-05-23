Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Адам Матушик
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
чемпионат европы групповой раунд
Сезон:
2014/2015
2011/2012
2010/2011
2009/2010
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
Кельн
2 : 2
Вольфсбург
23.05.2015
23 мая 2015
сб
16:30
минуты: 70' - 90'
Кельн
2
Вольфсбург
2
минуты: 70' - 90'
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
Майнц
2 : 0
Кельн
16.05.2015
16 мая 2015
сб
16:30
минуты: 1' - 75'
Майнц
2
Кельн
0
минуты: 1' - 75'
2.05.2015
2 мая 2015
сб
16:30
Аугсбург
0 : 0
Кельн
2.05.2015
2 мая 2015
сб
16:30
был в запасе
Аугсбург
0
Кельн
0
был в запасе
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
16:30
Кельн
1 : 1
Байер
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
16:30
был в запасе
Кельн
1
Байер
1
был в запасе
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
16:30
Герта
0 : 0
Кельн
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
16:30
был в запасе
Герта
0
Кельн
0
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:30
Кельн
3 : 2
Хоффенхайм
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
16:30
минуты: 75' - 90'
Кельн
3
Хоффенхайм
2
минуты: 75' - 90'
4.04.2015
4 апр. 2015
сб
16:30
Фрайбург
1 : 0
Кельн
4.04.2015
4 апр. 2015
сб
16:30
был в запасе
Фрайбург
1
Кельн
0
был в запасе
14.03.2015
14 марта 2015
сб
20:30
Боруссия
0 : 0
Кельн
14.03.2015
14 марта 2015
сб
20:30
был в запасе
Боруссия
0
Кельн
0
был в запасе
27.02.2015
27 февр. 2015
пт
22:30
Бавария
4 : 1
Кельн
27.02.2015
27 февр. 2015
пт
22:30
был в запасе
Бавария
4
Кельн
1
был в запасе
14.02.2015
14 февр. 2015
сб
17:30
Боруссия
1 : 0
Кельн
14.02.2015
14 февр. 2015
сб
17:30
был в запасе
Боруссия
1
Кельн
0
был в запасе
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
20:30
Вольфсбург
2 : 1
Кельн
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
20:30
минуты: 65' - 83'
Вольфсбург
2
Кельн
1
минуты: 65' - 83'
16.12.2014
16 дек. 2014
вт
22:00
Кельн
0 : 0
Майнц
16.12.2014
16 дек. 2014
вт
22:00
был в запасе
Кельн
0
Майнц
0
был в запасе
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
17:30
Шальке-04
1 : 2
Кельн
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
17:30
был в запасе
Шальке-04
1
Кельн
2
был в запасе
6.12.2014
6 дек. 2014
сб
17:30
Кельн
1 : 2
Аугсбург
6.12.2014
6 дек. 2014
сб
17:30
минуты: 46' - 90'
Кельн
1
Аугсбург
2
минуты: 46' - 90'
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
20:30
Кельн
1 : 2
Герта
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
20:30
был в запасе
Кельн
1
Герта
2
был в запасе
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
17:30
Хоффенхайм
3 : 4
Кельн
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
17:30
минуты: 1' - 61'
Хоффенхайм
3
Кельн
4
минуты: 1' - 61'
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
19:30
Кельн
0 : 1
Фрайбург
2.11.2014
2 нояб. 2014
вс
19:30
был в запасе
Кельн
0
Фрайбург
1
был в запасе
24.10.2014
24 окт. 2014
пт
21:30
Вердер
0 : 1
Кельн
24.10.2014
24 окт. 2014
пт
21:30
был в запасе
Вердер
0
Кельн
1
был в запасе
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
16:30
Кельн
2 : 1
Боруссия
18.10.2014
18 окт. 2014
сб
16:30
минуты: 76' - 90'
Кельн
2
Боруссия
1
минуты: 76' - 90'
4.10.2014
4 окт. 2014
сб
19:30
Айнтрахт
3 : 2
Кельн
4.10.2014
4 окт. 2014
сб
19:30
был в запасе
Айнтрахт
3
Кельн
2
был в запасе
Показать все игры