Адам Матушик
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Польша
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2015 23 мая 2015 сб 16:30
Кельн
2 : 2
Вольфсбург
23.05.2015 23 мая 2015 сб 16:30
минуты: 70' - 90'
Кельн
2
Вольфсбург
2
минуты: 70' - 90'
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
Майнц
2 : 0
Кельн
16.05.2015 16 мая 2015 сб 16:30
минуты: 1' - 75'
Майнц
2
Кельн
0
минуты: 1' - 75'
2.05.2015 2 мая 2015 сб 16:30
Аугсбург
0 : 0
Кельн
2.05.2015 2 мая 2015 сб 16:30
был в запасе
Аугсбург
0
Кельн
0
был в запасе
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 16:30
Кельн
1 : 1
Байер
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 16:30
был в запасе
Кельн
1
Байер
1
был в запасе
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 16:30
Герта
0 : 0
Кельн
18.04.2015 18 апр. 2015 сб 16:30
был в запасе
Герта
0
Кельн
0
был в запасе
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:30
Кельн
3 : 2
Хоффенхайм
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 16:30
минуты: 75' - 90'
Кельн
3
Хоффенхайм
2
минуты: 75' - 90'
4.04.2015 4 апр. 2015 сб 16:30
Фрайбург
1 : 0
Кельн
4.04.2015 4 апр. 2015 сб 16:30
был в запасе
Фрайбург
1
Кельн
0
был в запасе
14.03.2015 14 марта 2015 сб 20:30
Боруссия
0 : 0
Кельн
14.03.2015 14 марта 2015 сб 20:30
был в запасе
Боруссия
0
Кельн
0
был в запасе
27.02.2015 27 февр. 2015 пт 22:30
Бавария
4 : 1
Кельн
27.02.2015 27 февр. 2015 пт 22:30
был в запасе
Бавария
4
Кельн
1
был в запасе
14.02.2015 14 февр. 2015 сб 17:30
Боруссия
1 : 0
Кельн
14.02.2015 14 февр. 2015 сб 17:30
был в запасе
Боруссия
1
Кельн
0
был в запасе
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 20:30
Вольфсбург
2 : 1
Кельн
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 20:30
минуты: 65' - 83'
Вольфсбург
2
Кельн
1
минуты: 65' - 83'
16.12.2014 16 дек. 2014 вт 22:00
Кельн
0 : 0
Майнц
16.12.2014 16 дек. 2014 вт 22:00
был в запасе
Кельн
0
Майнц
0
был в запасе
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 17:30
Шальке-04
1 : 2
Кельн
13.12.2014 13 дек. 2014 сб 17:30
был в запасе
Шальке-04
1
Кельн
2
был в запасе
6.12.2014 6 дек. 2014 сб 17:30
Кельн
1 : 2
Аугсбург
6.12.2014 6 дек. 2014 сб 17:30
минуты: 46' - 90'
Кельн
1
Аугсбург
2
минуты: 46' - 90'
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 20:30
Кельн
1 : 2
Герта
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 20:30
был в запасе
Кельн
1
Герта
2
был в запасе
8.11.2014 8 нояб. 2014 сб 17:30
Хоффенхайм
3 : 4
Кельн
8.11.2014 8 нояб. 2014 сб 17:30
минуты: 1' - 61'
Хоффенхайм
3
Кельн
4
минуты: 1' - 61'
2.11.2014 2 нояб. 2014 вс 19:30
Кельн
0 : 1
Фрайбург
2.11.2014 2 нояб. 2014 вс 19:30
был в запасе
Кельн
0
Фрайбург
1
был в запасе
24.10.2014 24 окт. 2014 пт 21:30
Вердер
0 : 1
Кельн
24.10.2014 24 окт. 2014 пт 21:30
был в запасе
Вердер
0
Кельн
1
был в запасе
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 16:30
Кельн
2 : 1
Боруссия
18.10.2014 18 окт. 2014 сб 16:30
минуты: 76' - 90'
Кельн
2
Боруссия
1
минуты: 76' - 90'
4.10.2014 4 окт. 2014 сб 19:30
Айнтрахт
3 : 2
Кельн
4.10.2014 4 окт. 2014 сб 19:30
был в запасе
Айнтрахт
3
Кельн
2
был в запасе
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