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Элсон Фалькао Да Силва
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
Сезон:
2011/2012
27.04.2012
27 апр. 2012
пт
18:30
Ростов
1 : 1
Ахмат
27.04.2012
27 апр. 2012
пт
18:30
минуты: 1' - 46'
Ростов
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 46'
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:15
Крылья Советов
2 : 1
Ростов
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:15
был в запасе
Крылья Советов
2
Ростов
1
был в запасе
16.04.2012
16 апр. 2012
пн
18:00
Ростов
1 : 1
Краснодар
16.04.2012
16 апр. 2012
пн
18:00
минуты: 1' - 62'
Ростов
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 62'
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
13:00
Амкар
1 : 0
Ростов
28'
28'
28'
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
13:00
минуты: 1' - 46'
Амкар
1
Ростов
0
минуты: 1' - 46'
31.03.2012
31 марта 2012
сб
13:00
Волга
2 : 0
Ростов
31.03.2012
31 марта 2012
сб
13:00
минуты: 1' - 48'
Волга
2
Ростов
0
минуты: 1' - 48'
25.03.2012
25 марта 2012
вс
13:00
Ростов
2 : 1
Спартак-Нальчик
25.03.2012
25 марта 2012
вс
13:00
минуты: 28' - 90'
Ростов
2
Спартак-Нальчик
1
минуты: 28' - 90'
17.03.2012
17 марта 2012
сб
15:30
Ахмат
1 : 0
Ростов
17.03.2012
17 марта 2012
сб
15:30
минуты: 80' - 90'
Ахмат
1
Ростов
0
минуты: 80' - 90'
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:30
Ростов
1 : 0
Крылья Советов
11.03.2012
11 марта 2012
вс
17:30
был в запасе
Ростов
1
Крылья Советов
0
был в запасе
5.03.2012
5 марта 2012
пн
17:30
Краснодар
1 : 0
Ростов
5.03.2012
5 марта 2012
пн
17:30
был в запасе
Краснодар
1
Ростов
0
был в запасе
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
13:15
Ростов
1 : 1
Амкар
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
13:15
минуты: 1' - 61'
Ростов
1
Амкар
1
минуты: 1' - 61'
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
17:30
Ростов
3 : 1
Томь
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
17:30
минуты: 90' - 90'
Ростов
3
Томь
1
минуты: 90' - 90'
5.11.2011
5 нояб. 2011
сб
13:00
Ростов
2 : 1
Томь
5.11.2011
5 нояб. 2011
сб
13:00
минуты: 61' - 90'
Ростов
2
Томь
1
минуты: 61' - 90'
28.10.2011
28 окт. 2011
пт
16:00
Рубин
1 : 1
Ростов
28.10.2011
28 окт. 2011
пт
16:00
был в запасе
Рубин
1
Ростов
1
был в запасе
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
14:00
Ростов
1 : 3
Зенит
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
14:00
был в запасе
Ростов
1
Зенит
3
был в запасе
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
15:15
Краснодар
2 : 0
Ростов
7'
7'
7'
15.10.2011
15 окт. 2011
сб
15:15
минуты: 1' - 58'
Краснодар
2
Ростов
0
минуты: 1' - 58'
1.10.2011
1 окт. 2011
сб
14:30
Ростов
1 : 0
Крылья Советов
1.10.2011
1 окт. 2011
сб
14:30
минуты: 64' - 90'
Ростов
1
Крылья Советов
0
минуты: 64' - 90'
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
15:15
Амкар
0 : 1
Ростов
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
15:15
минуты: 1' - 46'
Амкар
0
Ростов
1
минуты: 1' - 46'
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
13:00
Ростов
1 : 1
ЦСКА
18.09.2011
18 сент. 2011
вс
13:00
минуты: 1' - 74'
Ростов
1
ЦСКА
1
минуты: 1' - 74'
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
15:00
Спартак-Нальчик
0 : 1
Ростов
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
15:00
минуты: 69' - 90'
Спартак-Нальчик
0
Ростов
1
минуты: 69' - 90'
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
19:00
Ростов
1 : 1
Анжи
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
19:00
был в запасе
Ростов
1
Анжи
1
был в запасе
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