Александр Черевко
№26
Полузащитник
Подписаться
Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 нояб. 1987 (32) года
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
Чертаново
2 : 2
СКА-Хабаровск
18.08.2018 18 авг. 2018 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Чертаново
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Тамбов
42'
42'
42'
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 11:00
минуты: 1' - 46'
СКА-Хабаровск
1
Тамбов
2
минуты: 1' - 46'
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 17:00
Тюмень
1 : 1
СКА-Хабаровск
8.08.2018 8 авг. 2018 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
4.08.2018 4 авг. 2018 сб 11:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Мордовия
4.08.2018 4 авг. 2018 сб 11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Мордовия
1
был в запасе
29.07.2018 29 июля 2018 вс 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Сибирь
29.07.2018 29 июля 2018 вс 11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
22.07.2018 22 июля 2018 вс 19:00
Краснодар-2
1 : 1
СКА-Хабаровск
22.07.2018 22 июля 2018 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар-2
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
17.07.2018 17 июля 2018 вт 12:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Армавир
17.07.2018 17 июля 2018 вт 12:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
3
Армавир
0
минуты: 1' - 90'