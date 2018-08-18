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Александр Черевко
№26
Полузащитник
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 нояб. 1987 (32) года
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
Чертаново
2 : 2
СКА-Хабаровск
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Чертаново
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Тамбов
42'
42'
42'
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
11:00
минуты: 1' - 46'
СКА-Хабаровск
1
Тамбов
2
минуты: 1' - 46'
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
17:00
Тюмень
1 : 1
СКА-Хабаровск
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Мордовия
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
2
Мордовия
1
был в запасе
29.07.2018
29 июля 2018
вс
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Сибирь
29.07.2018
29 июля 2018
вс
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90'
22.07.2018
22 июля 2018
вс
19:00
Краснодар-2
1 : 1
СКА-Хабаровск
22.07.2018
22 июля 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар-2
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
17.07.2018
17 июля 2018
вт
12:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Армавир
17.07.2018
17 июля 2018
вт
12:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
3
Армавир
0
минуты: 1' - 90'