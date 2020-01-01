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Антон Коченков
№77
Вратарь
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Команда
Локомотив
Гражданство
Россия
Дата рождения
2 апр. 1987 (33) года
Рост
194
Вес
90
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. фнл
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2011/2012
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Локомотив
2
0
0
0