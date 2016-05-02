Сергей Ваганов
№23
Полузащитник
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Команда
Нижний Новгород
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
2.05.2016 2 мая 2016 пн 10:00
СКА-Хабаровск
2 : 2
Шинник
87'
87'
87'
2.05.2016 2 мая 2016 пн 10:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Шинник
2
минуты: 1' - 90'
18.04.2016 18 апр. 2016 пн 12:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Томь
87'
87'
87'
18.04.2016 18 апр. 2016 пн 12:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Томь
0
минуты: 1' - 90'
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 18:00
Тосно
3 : 2
СКА-Хабаровск
11.04.2016 11 апр. 2016 пн 18:00
минуты: 1' - 87'
Тосно
3
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 87'
7.04.2016 7 апр. 2016 чт 12:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Арсенал
7.04.2016 7 апр. 2016 чт 12:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
3.04.2016 3 апр. 2016 вс 13:00
Зенит-2
0 : 0
СКА-Хабаровск
3.04.2016 3 апр. 2016 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Зенит-2
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
27.03.2016 27 марта 2016 вс 10:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Байкал
27.03.2016 27 марта 2016 вс 10:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Байкал
0
минуты: 1' - 90'
20.03.2016 20 марта 2016 вс 18:00
Факел
0 : 1
СКА-Хабаровск
20.03.2016 20 марта 2016 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Факел
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
16.03.2016 16 марта 2016 ср 12:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Спартак-2
54'
54'
54'
16.03.2016 16 марта 2016 ср 12:00
54'
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Спартак-2
1
минуты: 1' - 90'
12.03.2016 12 марта 2016 сб 13:00
КАМАЗ
0 : 2
СКА-Хабаровск
20'
20'
20'
12.03.2016 12 марта 2016 сб 13:00
20'
минуты: 1' - 70'
КАМАЗ
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 70'
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 8:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Балтика
29.11.2015 29 нояб. 2015 вс 8:00
минуты: 1' - 86'
СКА-Хабаровск
1
Балтика
1
минуты: 1' - 86'
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 10:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Волга
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 10:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Волга
1
минуты: 1' - 90'
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 14:00
Сокол
2 : 0
СКА-Хабаровск
15.11.2015 15 нояб. 2015 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
8.11.2015 8 нояб. 2015 вс 14:00
Армавир
0 : 2
СКА-Хабаровск
8.11.2015 8 нояб. 2015 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Армавир
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
1.11.2015 1 нояб. 2015 вс 10:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Тюмень
1.11.2015 1 нояб. 2015 вс 10:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 13:00
Енисей
2 : 0
СКА-Хабаровск
69'
69'
69'
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 12:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Волгарь
19.10.2015 19 окт. 2015 пн 12:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Волгарь
1
минуты: 1' - 90'
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 18:30
Шинник
2 : 1
СКА-Хабаровск
15.10.2015 15 окт. 2015 чт 18:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 10:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Оренбург
11.10.2015 11 окт. 2015 вс 10:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
4.10.2015 4 окт. 2015 вс 14:00
Томь
2 : 0
СКА-Хабаровск
79'
79'
79'
4.10.2015 4 окт. 2015 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Томь
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 12:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Тосно
28.09.2015 28 сент. 2015 пн 12:00
минуты: 1' - 68'
СКА-Хабаровск
0
Тосно
1
минуты: 1' - 68'
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