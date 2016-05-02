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Сергей Ваганов
№23
Полузащитник
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Команда
Нижний Новгород
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2.05.2016
2 мая 2016
пн
10:00
СКА-Хабаровск
2 : 2
Шинник
87'
87'
87'
2.05.2016
2 мая 2016
пн
10:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Шинник
2
минуты: 1' - 90'
18.04.2016
18 апр. 2016
пн
12:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Томь
87'
87'
87'
18.04.2016
18 апр. 2016
пн
12:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Томь
0
минуты: 1' - 90'
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
18:00
Тосно
3 : 2
СКА-Хабаровск
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
18:00
минуты: 1' - 87'
Тосно
3
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 87'
7.04.2016
7 апр. 2016
чт
12:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Арсенал
7.04.2016
7 апр. 2016
чт
12:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
13:00
Зенит-2
0 : 0
СКА-Хабаровск
3.04.2016
3 апр. 2016
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Зенит-2
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
27.03.2016
27 марта 2016
вс
10:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Байкал
27.03.2016
27 марта 2016
вс
10:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Байкал
0
минуты: 1' - 90'
20.03.2016
20 марта 2016
вс
18:00
Факел
0 : 1
СКА-Хабаровск
20.03.2016
20 марта 2016
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Факел
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
16.03.2016
16 марта 2016
ср
12:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Спартак-2
54'
54'
54'
16.03.2016
16 марта 2016
ср
12:00
54'
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Спартак-2
1
минуты: 1' - 90'
12.03.2016
12 марта 2016
сб
13:00
КАМАЗ
0 : 2
СКА-Хабаровск
20'
20'
20'
12.03.2016
12 марта 2016
сб
13:00
20'
минуты: 1' - 70'
КАМАЗ
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 70'
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
8:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Балтика
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
8:00
минуты: 1' - 86'
СКА-Хабаровск
1
Балтика
1
минуты: 1' - 86'
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Волга
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
10:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Волга
1
минуты: 1' - 90'
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
14:00
Сокол
2 : 0
СКА-Хабаровск
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Сокол
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
14:00
Армавир
0 : 2
СКА-Хабаровск
8.11.2015
8 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Армавир
0
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Тюмень
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
10:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Тюмень
0
минуты: 1' - 90'
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
13:00
Енисей
2 : 0
СКА-Хабаровск
69'
69'
69'
25.10.2015
25 окт. 2015
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
12:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Волгарь
19.10.2015
19 окт. 2015
пн
12:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Волгарь
1
минуты: 1' - 90'
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
18:30
Шинник
2 : 1
СКА-Хабаровск
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
18:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Оренбург
11.10.2015
11 окт. 2015
вс
10:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
14:00
Томь
2 : 0
СКА-Хабаровск
79'
79'
79'
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Томь
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
12:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Тосно
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
12:00
минуты: 1' - 68'
СКА-Хабаровск
0
Тосно
1
минуты: 1' - 68'
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