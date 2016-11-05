Вячеслав Чадов
№15
Полузащитник
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Команда
Нефтехимик
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
5.11.2016 5 нояб. 2016 сб 9:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Нефтехимик
5.11.2016 5 нояб. 2016 сб 9:00
минуты: 1' - 20'
СКА-Хабаровск
1
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 20'
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 13:30
Тамбов
0 : 0
Нефтехимик
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 13:30
минуты: 70' - 90'
Тамбов
0
Нефтехимик
0
минуты: 70' - 90'
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 14:00
Нефтехимик
0 : 1
Тюмень
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 14:00
минуты: 81' - 90'
Нефтехимик
0
Тюмень
1
минуты: 81' - 90'
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 16:00
Тосно
4 : 2
Нефтехимик
87'
87'
87'
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 16:00
87'
минуты: 67' - 90'
Тосно
4
Нефтехимик
2
минуты: 67' - 90'
8.10.2016 8 окт. 2016 сб 18:00
Нефтехимик
1 : 2
Шинник
8.10.2016 8 окт. 2016 сб 18:00
был в запасе
Нефтехимик
1
Шинник
2
был в запасе
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 18:00
Нефтехимик
2 : 2
Сокол
26.09.2016 26 сент. 2016 пн 18:00
минуты: 70' - 90'
Нефтехимик
2
Сокол
2
минуты: 70' - 90'
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 12:00
Луч
1 : 0
Нефтехимик
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 12:00
минуты: 72' - 90'
Луч
1
Нефтехимик
0
минуты: 72' - 90'
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 15:00
Нефтехимик
1 : 2
Факел
10.09.2016 10 сент. 2016 сб 15:00
минуты: 65' - 90'
Нефтехимик
1
Факел
2
минуты: 65' - 90'
3.09.2016 3 сент. 2016 сб 18:30
Спартак-Нальчик
3 : 2
Нефтехимик
3.09.2016 3 сент. 2016 сб 18:30
был в запасе
Спартак-Нальчик
3
Нефтехимик
2
был в запасе
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 18:00
Нефтехимик
1 : 4
Кубань
28.08.2016 28 авг. 2016 вс 18:00
минуты: 55' - 90'
Нефтехимик
1
Кубань
4
минуты: 55' - 90'
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 18:00
Волгарь
3 : 0
Нефтехимик
21.08.2016 21 авг. 2016 вс 18:00
минуты: 1' - 46'
Волгарь
3
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 46'
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 18:00
Нефтехимик
1 : 0
Мордовия
17.08.2016 17 авг. 2016 ср 18:00
минуты: 1' - 53'
Нефтехимик
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 53'
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 19:00
Зенит-2
2 : 2
Нефтехимик
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 19:00
минуты: 1' - 62'
Зенит-2
2
Нефтехимик
2
минуты: 1' - 62'
6.08.2016 6 авг. 2016 сб 18:00
Нефтехимик
0 : 1
Сибирь
6.08.2016 6 авг. 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 64'
Нефтехимик
0
Сибирь
1
минуты: 1' - 64'
31.07.2016 31 июля 2016 вс 19:00
Балтика
0 : 0
Нефтехимик
36'
36'
36'
31.07.2016 31 июля 2016 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
0
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 90'
27.07.2016 27 июля 2016 ср 18:00
Нефтехимик
1 : 0
Химки
27.07.2016 27 июля 2016 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
1
Химки
0
минуты: 1' - 90'
23.07.2016 23 июля 2016 сб 16:00
Динамо
3 : 1
Нефтехимик
23.07.2016 23 июля 2016 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
3
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90'
16.07.2016 16 июля 2016 сб 18:00
Нефтехимик
0 : 0
СКА-Хабаровск
16.07.2016 16 июля 2016 сб 18:00
минуты: 1' - 74'
Нефтехимик
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 74'
11.07.2016 11 июля 2016 пн 15:30
Енисей
0 : 1
Нефтехимик
11.07.2016 11 июля 2016 пн 15:30
минуты: 1' - 60'
Енисей
0
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 60'