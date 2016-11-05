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Вячеслав Чадов
№15
Полузащитник
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Команда
Нефтехимик
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
9:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Нефтехимик
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
9:00
минуты: 1' - 20'
СКА-Хабаровск
1
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 20'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
13:30
Тамбов
0 : 0
Нефтехимик
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
13:30
минуты: 70' - 90'
Тамбов
0
Нефтехимик
0
минуты: 70' - 90'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
14:00
Нефтехимик
0 : 1
Тюмень
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
14:00
минуты: 81' - 90'
Нефтехимик
0
Тюмень
1
минуты: 81' - 90'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:00
Тосно
4 : 2
Нефтехимик
87'
87'
87'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:00
87'
минуты: 67' - 90'
Тосно
4
Нефтехимик
2
минуты: 67' - 90'
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
18:00
Нефтехимик
1 : 2
Шинник
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
18:00
был в запасе
Нефтехимик
1
Шинник
2
был в запасе
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
18:00
Нефтехимик
2 : 2
Сокол
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
18:00
минуты: 70' - 90'
Нефтехимик
2
Сокол
2
минуты: 70' - 90'
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
12:00
Луч
1 : 0
Нефтехимик
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
12:00
минуты: 72' - 90'
Луч
1
Нефтехимик
0
минуты: 72' - 90'
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
15:00
Нефтехимик
1 : 2
Факел
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
15:00
минуты: 65' - 90'
Нефтехимик
1
Факел
2
минуты: 65' - 90'
3.09.2016
3 сент. 2016
сб
18:30
Спартак-Нальчик
3 : 2
Нефтехимик
3.09.2016
3 сент. 2016
сб
18:30
был в запасе
Спартак-Нальчик
3
Нефтехимик
2
был в запасе
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
Нефтехимик
1 : 4
Кубань
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
минуты: 55' - 90'
Нефтехимик
1
Кубань
4
минуты: 55' - 90'
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
18:00
Волгарь
3 : 0
Нефтехимик
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
18:00
минуты: 1' - 46'
Волгарь
3
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 46'
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
18:00
Нефтехимик
1 : 0
Мордовия
17.08.2016
17 авг. 2016
ср
18:00
минуты: 1' - 53'
Нефтехимик
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 53'
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
19:00
Зенит-2
2 : 2
Нефтехимик
13.08.2016
13 авг. 2016
сб
19:00
минуты: 1' - 62'
Зенит-2
2
Нефтехимик
2
минуты: 1' - 62'
6.08.2016
6 авг. 2016
сб
18:00
Нефтехимик
0 : 1
Сибирь
6.08.2016
6 авг. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 64'
Нефтехимик
0
Сибирь
1
минуты: 1' - 64'
31.07.2016
31 июля 2016
вс
19:00
Балтика
0 : 0
Нефтехимик
36'
36'
36'
31.07.2016
31 июля 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
0
Нефтехимик
0
минуты: 1' - 90'
27.07.2016
27 июля 2016
ср
18:00
Нефтехимик
1 : 0
Химки
27.07.2016
27 июля 2016
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
1
Химки
0
минуты: 1' - 90'
23.07.2016
23 июля 2016
сб
16:00
Динамо
3 : 1
Нефтехимик
23.07.2016
23 июля 2016
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
3
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 90'
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:00
Нефтехимик
0 : 0
СКА-Хабаровск
16.07.2016
16 июля 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 74'
Нефтехимик
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 74'
11.07.2016
11 июля 2016
пн
15:30
Енисей
0 : 1
Нефтехимик
11.07.2016
11 июля 2016
пн
15:30
минуты: 1' - 60'
Енисей
0
Нефтехимик
1
минуты: 1' - 60'