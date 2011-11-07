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Жумалдин Каратляшев
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
7.11.2011
7 нояб. 2011
пн
17:30
Шинник
1 : 0
Черноморец
7.11.2011
7 нояб. 2011
пн
17:30
минуты: 46' - 90'
Шинник
1
Черноморец
0
минуты: 46' - 90'
4.11.2011
4 нояб. 2011
пт
16:00
Динамо
1 : 0
Черноморец
4.11.2011
4 нояб. 2011
пт
16:00
минуты: 69' - 90'
Динамо
1
Черноморец
0
минуты: 69' - 90'
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:30
Черноморец
1 : 1
Енисей
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:30
минуты: 83' - 90'
Черноморец
1
Енисей
1
минуты: 83' - 90'
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
17:30
Черноморец
1 : 1
Сибирь
24.10.2011
24 окт. 2011
пн
17:30
минуты: 85' - 90'
Черноморец
1
Сибирь
1
минуты: 85' - 90'
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
Торпедо
0 : 2
Черноморец
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
17:00
минуты: 78' - 90'
Торпедо
0
Черноморец
2
минуты: 78' - 90'
3.10.2011
3 окт. 2011
пн
17:00
Черноморец
1 : 0
КАМАЗ
83'
83'
83'
3.10.2011
3 окт. 2011
пн
17:00
минуты: 60' - 90'
Черноморец
1
КАМАЗ
0
минуты: 60' - 90'
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
17:00
Волгарь
2 : 2
Черноморец
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
17:00
минуты: 67' - 90'
Волгарь
2
Черноморец
2
минуты: 67' - 90'
1.09.2011
1 сент. 2011
чт
16:00
Химки
2 : 1
Черноморец
1.09.2011
1 сент. 2011
чт
16:00
минуты: 57' - 90'
Химки
2
Черноморец
1
минуты: 57' - 90'
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
18:30
Факел
1 : 0
Черноморец
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
18:30
минуты: 1' - 70'
Факел
1
Черноморец
0
минуты: 1' - 70'
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
18:30
Черноморец
2 : 1
СКА-Хабаровск
72'
61'
72'
61'
72'
61'
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
18:30
72'
минуты: 1' - 78'
Черноморец
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 78'
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
18:30
Черноморец
0 : 2
Луч
19.08.2011
19 авг. 2011
пт
18:30
минуты: 75' - 90'
Черноморец
0
Луч
2
минуты: 75' - 90'
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:30
Черноморец
1 : 0
Урал
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:30
минуты: 66' - 90'
Черноморец
1
Урал
0
минуты: 66' - 90'
9.08.2011
9 авг. 2011
вт
18:30
Черноморец
2 : 0
Оренбург
9.08.2011
9 авг. 2011
вт
18:30
минуты: 73' - 90'
Черноморец
2
Оренбург
0
минуты: 73' - 90'
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
Черноморец
2 : 3
Шинник
27.06.2011
27 июня 2011
пн
18:00
минуты: 46' - 90'
Черноморец
2
Шинник
3
минуты: 46' - 90'
24.06.2011
24 июня 2011
пт
18:00
Черноморец
2 : 1
Динамо
83'
84'
83'
84'
83'
84'
24.06.2011
24 июня 2011
пт
18:00
83'
минуты: 57' - 90'
Черноморец
2
Динамо
1
минуты: 57' - 90'
14.06.2011
14 июня 2011
вт
15:00
Сибирь
0 : 0
Черноморец
74'
74'
74'
14.06.2011
14 июня 2011
вт
15:00
минуты: 70' - 90'
Сибирь
0
Черноморец
0
минуты: 70' - 90'
7.06.2011
7 июня 2011
вт
18:00
Черноморец
0 : 0
Торпедо
7.06.2011
7 июня 2011
вт
18:00
минуты: 1' - 70'
Черноморец
0
Торпедо
0
минуты: 1' - 70'
27.05.2011
27 мая 2011
пт
17:00
Мордовия
2 : 1
Черноморец
27.05.2011
27 мая 2011
пт
17:00
минуты: 1' - 74'
Мордовия
2
Черноморец
1
минуты: 1' - 74'
24.05.2011
24 мая 2011
вт
17:00
КАМАЗ
3 : 1
Черноморец
24.05.2011
24 мая 2011
вт
17:00
минуты: 74' - 90'
КАМАЗ
3
Черноморец
1
минуты: 74' - 90'
15.05.2011
15 мая 2011
вс
15:00
Черноморец
3 : 0
Волгарь
15.05.2011
15 мая 2011
вс
15:00
минуты: 73' - 90'
Черноморец
3
Волгарь
0
минуты: 73' - 90'
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