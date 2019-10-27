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Николай Зайцев
№3
Защитник
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 июня 1989 (30) лет
Рост
190
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2014/2015
2013/2014
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
8:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Спартак-2
50'
50'
50'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
8:00
50'
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
3
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90'
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
15:00
Краснодар-2
2 : 2
СКА-Хабаровск
84'
84'
84'
12.10.2019
12 окт. 2019
сб
15:00
84'
минуты: 1' - 90'
Краснодар-2
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 90'
14.08.2019
14 авг. 2019
ср
12:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Мордовия
67'
67'
67'
14.08.2019
14 авг. 2019
ср
12:00
67'
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Мордовия
2
минуты: 1' - 90'
7.07.2019
7 июля 2019
вс
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Шинник
57'
57'
57'
7.07.2019
7 июля 2019
вс
10:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Шинник
2
минуты: 1' - 90'