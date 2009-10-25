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Мурат Емкужев
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2009
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
17:00
Салют
1 : 0
Черноморец
19'
19'
19'
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Салют
1
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
11.10.2009
11 окт. 2009
вс
15:00
Черноморец
0 : 1
Луч
90'
90'
90'
11.10.2009
11 окт. 2009
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
0
Луч
1
минуты: 1' - 90'
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
15:00
Сибирь
4 : 0
Черноморец
30.09.2009
30 сент. 2009
ср
15:00
минуты: 1' - 46'
Сибирь
4
Черноморец
0
минуты: 1' - 46'
22.09.2009
22 сент. 2009
вт
17:00
Черноморец
3 : 0
Чита
22.09.2009
22 сент. 2009
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
3
Чита
0
минуты: 1' - 90'
11.09.2009
11 сент. 2009
пт
16:00
Волга
4 : 0
Черноморец
11.09.2009
11 сент. 2009
пт
16:00
минуты: 1' - 46'
Волга
4
Черноморец
0
минуты: 1' - 46'
8.09.2009
8 сент. 2009
вт
17:00
КАМАЗ
1 : 1
Черноморец
8.09.2009
8 сент. 2009
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
1
Черноморец
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2009
31 авг. 2009
пн
18:00
Черноморец
1 : 2
Анжи
31.08.2009
31 авг. 2009
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
Анжи
2
минуты: 1' - 90'
28.08.2009
28 авг. 2009
пт
18:00
Черноморец
1 : 1
Волгарь
28.08.2009
28 авг. 2009
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90'
6.08.2009
6 авг. 2009
чт
17:00
Витязь
4 : 1
Черноморец
6.08.2009
6 авг. 2009
чт
17:00
минуты: 1' - 90'
Витязь
4
Черноморец
1
минуты: 1' - 90'
26.07.2009
26 июля 2009
вс
18:30
Черноморец
0 : 3
Балтика
26.07.2009
26 июля 2009
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Черноморец
0
Балтика
3
минуты: 1' - 90'
27.06.2009
27 июня 2009
сб
18:00
Черноморец
1 : 1
Салют
27.06.2009
27 июня 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 78'
Черноморец
1
Салют
1
минуты: 1' - 78'
16.06.2009
16 июня 2009
вт
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Черноморец
16.06.2009
16 июня 2009
вт
11:00
минуты: 1' - 74'
СКА-Хабаровск
2
Черноморец
0
минуты: 1' - 74'
13.06.2009
13 июня 2009
сб
7:00
Луч
2 : 0
Черноморец
13.06.2009
13 июня 2009
сб
7:00
минуты: 81' - 90'
Луч
2
Черноморец
0
минуты: 81' - 90'
5.06.2009
5 июня 2009
пт
18:00
Черноморец
1 : 1
Урал
5.06.2009
5 июня 2009
пт
18:00
минуты: 83' - 90'
Черноморец
1
Урал
1
минуты: 83' - 90'
2.06.2009
2 июня 2009
вт
18:00
Черноморец
2 : 1
Сибирь
2.06.2009
2 июня 2009
вт
18:00
минуты: 90' - 90'
Черноморец
2
Сибирь
1
минуты: 90' - 90'
25.05.2009
25 мая 2009
пн
11:00
Чита
2 : 0
Черноморец
25.05.2009
25 мая 2009
пн
11:00
минуты: 1' - 90'
Чита
2
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
14.05.2009
14 мая 2009
чт
18:00
Черноморец
0 : 0
Волга
14.05.2009
14 мая 2009
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Черноморец
0
Волга
0
минуты: 1' - 90'
3.05.2009
3 мая 2009
вс
16:00
Анжи
2 : 0
Черноморец
3.05.2009
3 мая 2009
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Анжи
2
Черноморец
0
минуты: 1' - 90'
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
Черноморец
2 : 2
Носта
78'
78'
78'
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
16:00
минуты: 63' - 90'
Черноморец
2
Носта
2
минуты: 63' - 90'
31.03.2009
31 марта 2009
вт
17:30
Шинник
0 : 1
Черноморец
31.03.2009
31 марта 2009
вт
17:30
минуты: 46' - 90'
Шинник
0
Черноморец
1
минуты: 46' - 90'