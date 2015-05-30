Алексей Едунов
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.05.2015 30 мая 2015 сб 14:00
Сибирь
4 : 3
Волга
30.05.2015 30 мая 2015 сб 14:00
был в запасе
Сибирь
4
Волга
3
был в запасе
24.05.2015 24 мая 2015 вс 17:00
Балтика
1 : 0
Сибирь
24.05.2015 24 мая 2015 вс 17:00
минуты: 75' - 90'
Балтика
1
Сибирь
0
минуты: 75' - 90'
16.05.2015 16 мая 2015 сб 13:00
Сибирь
0 : 2
Анжи
16.05.2015 16 мая 2015 сб 13:00
минуты: 1' - 50'
Сибирь
0
Анжи
2
минуты: 1' - 50'
10.05.2015 10 мая 2015 вс 16:00
Шинник
1 : 0
Сибирь
10.05.2015 10 мая 2015 вс 16:00
был в запасе
Шинник
1
Сибирь
0
был в запасе
3.05.2015 3 мая 2015 вс 12:00
Сибирь
1 : 3
Сахалин
3.05.2015 3 мая 2015 вс 12:00
был в запасе
Сибирь
1
Сахалин
3
был в запасе
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 12:00
Сибирь
1 : 0
Тюмень
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 12:00
минуты: 87' - 90'
Сибирь
1
Тюмень
0
минуты: 87' - 90'
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
Тосно
2 : 0
Сибирь
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
был в запасе
Тосно
2
Сибирь
0
был в запасе
29.03.2015 29 марта 2015 вс 12:00
Сибирь
1 : 1
Химик
29.03.2015 29 марта 2015 вс 12:00
был в запасе
Сибирь
1
Химик
1
был в запасе
22.03.2015 22 марта 2015 вс 16:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Сибирь
22.03.2015 22 марта 2015 вс 16:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Сибирь
0
был в запасе
18.03.2015 18 марта 2015 ср 16:00
Сибирь
1 : 0
Луч
18.03.2015 18 марта 2015 ср 16:00
был в запасе
Сибирь
1
Луч
0
был в запасе
14.03.2015 14 марта 2015 сб 12:30
Крылья Советов
2 : 1
Сибирь
14.03.2015 14 марта 2015 сб 12:30
минуты: 1' - 86'
Крылья Советов
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 86'
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 14:00
Сахалин
0 : 1
Сибирь
11.10.2014 11 окт. 2014 сб 14:00
минуты: 1' - 61'
Сахалин
0
Сибирь
1
минуты: 1' - 61'
5.10.2014 5 окт. 2014 вс 14:00
Тюмень
4 : 1
Сибирь
5.10.2014 5 окт. 2014 вс 14:00
минуты: 1' - 52'
Тюмень
4
Сибирь
1
минуты: 1' - 52'
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 15:00
Сибирь
2 : 1
Тосно
29.09.2014 29 сент. 2014 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Тосно
1
минуты: 1' - 90'
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 13:00
Томь
1 : 1
Сибирь
56'
58'
56'
58'
56'
58'
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 13:00
56'
минуты: 1' - 60'
Томь
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 60'
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 10:00
Сибирь
0 : 2
Сокол
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 10:00
минуты: 71' - 90'
Сибирь
0
Сокол
2
минуты: 71' - 90'
7.09.2014 7 сент. 2014 вс 14:00
Химик
2 : 0
Сибирь
7.09.2014 7 сент. 2014 вс 14:00
минуты: 1' - 63'
Химик
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 63'
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 14:00
Сибирь
2 : 2
СКА-Хабаровск
24.08.2014 24 авг. 2014 вс 14:00
минуты: 66' - 90'
Сибирь
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 66' - 90'
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 15:00
Сибирь
0 : 2
Крылья Советов
89'
89'
89'
10.08.2014 10 авг. 2014 вс 15:00
минуты: 59' - 90'
Сибирь
0
Крылья Советов
2
минуты: 59' - 90'
4.08.2014 4 авг. 2014 пн 14:00
Енисей
4 : 1
Сибирь
4.08.2014 4 авг. 2014 пн 14:00
был в запасе
Енисей
4
Сибирь
1
был в запасе
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