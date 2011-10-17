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Игорь Бырлов
№7
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
Динамо
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
11:00
минуты: 84' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Динамо
2
минуты: 84' - 90'
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Шинник
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Шинник
0
был в запасе
6.10.2011
6 окт. 2011
чт
18:00
Торпедо
2 : 1
СКА-Хабаровск
6.10.2011
6 окт. 2011
чт
18:00
минуты: 57' - 90'
Торпедо
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 57' - 90'
3.10.2011
3 окт. 2011
пн
19:00
Балтика
0 : 1
СКА-Хабаровск
3.10.2011
3 окт. 2011
пн
19:00
минуты: 1' - 67'
Балтика
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 67'
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
8:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Сибирь
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
8:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
2
был в запасе
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
11:00
СКА-Хабаровск
4 : 3
Енисей
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
11:00
минуты: 77' - 90'
СКА-Хабаровск
4
Енисей
3
минуты: 77' - 90'
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
11:00
СКА-Хабаровск
2 : 0
Торпедо
29.08.2011
29 авг. 2011
пн
11:00
минуты: 1' - 67'
СКА-Хабаровск
2
Торпедо
0
минуты: 1' - 67'
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
18:30
Черноморец
2 : 1
СКА-Хабаровск
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
18:30
минуты: 1' - 90'
Черноморец
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
КАМАЗ
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
11:00
минуты: 1' - 62'
СКА-Хабаровск
1
КАМАЗ
1
минуты: 1' - 62'
9.08.2011
9 авг. 2011
вт
11:00
СКА-Хабаровск
4 : 4
Мордовия
9.08.2011
9 авг. 2011
вт
11:00
минуты: 1' - 73'
СКА-Хабаровск
4
Мордовия
4
минуты: 1' - 73'
24.06.2011
24 июня 2011
пт
16:00
Урал
2 : 0
СКА-Хабаровск
24.06.2011
24 июня 2011
пт
16:00
минуты: 38' - 90'
Урал
2
СКА-Хабаровск
0
минуты: 38' - 90'
27.05.2011
27 мая 2011
пт
10:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Торпедо
27.05.2011
27 мая 2011
пт
10:00
минуты: 1' - 46'
СКА-Хабаровск
0
Торпедо
1
минуты: 1' - 46'
24.05.2011
24 мая 2011
вт
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Балтика
24.05.2011
24 мая 2011
вт
11:00
минуты: 1' - 77'
СКА-Хабаровск
1
Балтика
1
минуты: 1' - 77'
18.05.2011
18 мая 2011
ср
15:00
Сибирь
2 : 2
СКА-Хабаровск
17'
17'
17'
18.05.2011
18 мая 2011
ср
15:00
17'
минуты: 1' - 54'
Сибирь
2
СКА-Хабаровск
2
минуты: 1' - 54'
15.05.2011
15 мая 2011
вс
12:00
Енисей
3 : 0
СКА-Хабаровск
15.05.2011
15 мая 2011
вс
12:00
минуты: 1' - 77'
Енисей
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 77'
7.05.2011
7 мая 2011
сб
9:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Факел
6'
6'
6'
7.05.2011
7 мая 2011
сб
9:00
6'
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Факел
0
минуты: 1' - 90'
4.05.2011
4 мая 2011
ср
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Химки
4.05.2011
4 мая 2011
ср
11:00
минуты: 56' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Химки
0
минуты: 56' - 90'