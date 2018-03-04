Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Александр Новиков
№12
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2017/2018
2012/2013
4.03.2018
4 марта 2018
вс
13:00
Енисей
3 : 0
Авангард
4.03.2018
4 марта 2018
вс
13:00
был в запасе
Енисей
3
Авангард
0
был в запасе
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
13:00
Енисей
1 : 1
Балтика
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90'
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
13:00
Енисей
2 : 1
Спартак-2
84'
84'
84'
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
13:00
84'
минуты: 1' - 90'
Енисей
2
Спартак-2
1
минуты: 1' - 90'
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
13:00
Енисей
2 : 0
Тамбов
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
2
Тамбов
0
минуты: 1' - 90'
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
17:00
Оренбург
1 : 0
Енисей
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
17:00
минуты: 1' - 76'
Оренбург
1
Енисей
0
минуты: 1' - 76'
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
13:00
Енисей
0 : 0
Сибирь
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 90'
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
Тюмень
1 : 1
Енисей
19'
19'
19'
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Тюмень
1
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
13:00
Енисей
4 : 1
Шинник
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
13:00
минуты: 81' - 90'
Енисей
4
Шинник
1
минуты: 81' - 90'
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
16:00
Волгарь
1 : 2
Енисей
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
16:00
был в запасе
Волгарь
1
Енисей
2
был в запасе
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
13:00
Енисей
4 : 1
Химки
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
13:00
был в запасе
Енисей
4
Химки
1
был в запасе
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
15:00
Нижний Новгород
0 : 2
Енисей
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
15:00
минуты: 1' - 49'
Нижний Новгород
0
Енисей
2
минуты: 1' - 49'
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
Енисей
4 : 0
Луч
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
4
Луч
0
минуты: 1' - 90'
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
20:00
Кубань
1 : 1
Енисей
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
1
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
13:00
Енисей
1 : 0
Ротор
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Ротор
0
минуты: 1' - 90'
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
Факел
1 : 3
Енисей
83'
83'
83'
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
83'
минуты: 1' - 90'
Факел
1
Енисей
3
минуты: 1' - 90'
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
13:00
Енисей
2 : 1
Зенит-2
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
13:00
был в запасе
Енисей
2
Зенит-2
1
был в запасе
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
17:00
Авангард
0 : 4
Енисей
78'
78'
78'
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Авангард
0
Енисей
4
минуты: 1' - 90'
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
20:00
Балтика
0 : 5
Енисей
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
0
Енисей
5
минуты: 1' - 90'
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
17:00
Спартак-2
1 : 2
Енисей
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Спартак-2
1
Енисей
2
минуты: 1' - 90'
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
Тамбов
5 : 0
Енисей
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Тамбов
5
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
Показать все игры