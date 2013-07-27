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Матч-центр
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Анатолий Герк
№8
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2013/2014
27.07.2013
27 июля 2013
сб
15:30
Урал
1 : 2
Волга
27.07.2013
27 июля 2013
сб
15:30
был в запасе
Урал
1
Волга
2
был в запасе
21.07.2013
21 июля 2013
вс
15:00
Урал
0 : 2
Спартак
21.07.2013
21 июля 2013
вс
15:00
был в запасе
Урал
0
Спартак
2
был в запасе
17.07.2013
17 июля 2013
ср
16:30
Урал
2 : 2
ЦСКА
17.07.2013
17 июля 2013
ср
16:30
был в запасе
Урал
2
ЦСКА
2
был в запасе