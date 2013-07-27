Анатолий Герк
№8
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.07.2013 27 июля 2013 сб 15:30
Урал
1 : 2
Волга
27.07.2013 27 июля 2013 сб 15:30
был в запасе
Урал
1
Волга
2
был в запасе
21.07.2013 21 июля 2013 вс 15:00
Урал
0 : 2
Спартак
21.07.2013 21 июля 2013 вс 15:00
был в запасе
Урал
0
Спартак
2
был в запасе
17.07.2013 17 июля 2013 ср 16:30
Урал
2 : 2
ЦСКА
17.07.2013 17 июля 2013 ср 16:30
был в запасе
Урал
2
ЦСКА
2
был в запасе