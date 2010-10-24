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Александр Минеев
№13
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2010
2009
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
6:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Волгарь
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
6:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Волгарь
0
был в запасе
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
Динамо
5 : 0
СКА-Хабаровск
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
17:00
был в запасе
Динамо
5
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
17:30
Шинник
3 : 0
СКА-Хабаровск
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
17:30
минуты: 52' - 90'
Шинник
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 52' - 90'
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Сочи
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
11:00
минуты: 1' - 30'
СКА-Хабаровск
0
Сочи
1
минуты: 1' - 30'
3.09.2010
3 сент. 2010
пт
14:00
Иртыш
0 : 1
СКА-Хабаровск
78'
78'
78'
3.09.2010
3 сент. 2010
пт
14:00
минуты: 1' - 90'
Иртыш
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
16:00
Урал
1 : 0
СКА-Хабаровск
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
16:00
минуты: 77' - 90'
Урал
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 77' - 90'
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Волга
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
11:00
минуты: 70' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Волга
2
минуты: 70' - 90'
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
19:30
Кубань
1 : 0
СКА-Хабаровск
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Кубань
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
18:30
Химки
0 : 0
СКА-Хабаровск
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
18:30
минуты: 90' - 90'
Химки
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 90' - 90'