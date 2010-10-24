Александр Минеев
№13
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 6:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Волгарь
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 6:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Волгарь
0
был в запасе
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 17:00
Динамо
5 : 0
СКА-Хабаровск
25.09.2010 25 сент. 2010 сб 17:00
был в запасе
Динамо
5
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 17:30
Шинник
3 : 0
СКА-Хабаровск
22.09.2010 22 сент. 2010 ср 17:30
минуты: 52' - 90'
Шинник
3
СКА-Хабаровск
0
минуты: 52' - 90'
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Сочи
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 11:00
минуты: 1' - 30'
СКА-Хабаровск
0
Сочи
1
минуты: 1' - 30'
3.09.2010 3 сент. 2010 пт 14:00
Иртыш
0 : 1
СКА-Хабаровск
78'
78'
78'
3.09.2010 3 сент. 2010 пт 14:00
минуты: 1' - 90'
Иртыш
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2010 31 авг. 2010 вт 16:00
Урал
1 : 0
СКА-Хабаровск
31.08.2010 31 авг. 2010 вт 16:00
минуты: 77' - 90'
Урал
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 77' - 90'
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Волга
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 11:00
минуты: 70' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Волга
2
минуты: 70' - 90'
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 19:30
Кубань
1 : 0
СКА-Хабаровск
13.08.2010 13 авг. 2010 пт 19:30
минуты: 1' - 90'
Кубань
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 18:30
Химки
0 : 0
СКА-Хабаровск
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 18:30
минуты: 90' - 90'
Химки
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 90' - 90'