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Алексей Баранов
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
Сезон:
2011/2012
7.11.2011
7 нояб. 2011
пн
7:00
СКА-Хабаровск
2 : 1
Оренбург
7.11.2011
7 нояб. 2011
пн
7:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
11.07.2011
11 июля 2011
пн
16:30
Оренбург
0 : 1
Урал
11.07.2011
11 июля 2011
пн
16:30
минуты: 76' - 90'
Оренбург
0
Урал
1
минуты: 76' - 90'
27.06.2011
27 июня 2011
пн
16:30
Оренбург
2 : 3
СКА-Хабаровск
27.06.2011
27 июня 2011
пн
16:30
был в запасе
Оренбург
2
СКА-Хабаровск
3
был в запасе
24.06.2011
24 июня 2011
пт
16:30
Оренбург
0 : 0
Луч
24.06.2011
24 июня 2011
пт
16:30
минуты: 1' - 90'
Оренбург
0
Луч
0
минуты: 1' - 90'
17.06.2011
17 июня 2011
пт
17:30
Шинник
2 : 1
Оренбург
17.06.2011
17 июня 2011
пт
17:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
2
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
14.06.2011
14 июня 2011
вт
18:00
Динамо
1 : 1
Оренбург
14.06.2011
14 июня 2011
вт
18:00
минуты: 73' - 90'
Динамо
1
Оренбург
1
минуты: 73' - 90'
7.06.2011
7 июня 2011
вт
16:30
Оренбург
3 : 4
Енисей
7.06.2011
7 июня 2011
вт
16:30
минуты: 72' - 90'
Оренбург
3
Енисей
4
минуты: 72' - 90'
4.06.2011
4 июня 2011
сб
14:00
Оренбург
2 : 1
Сибирь
4.06.2011
4 июня 2011
сб
14:00
минуты: 1' - 52'
Оренбург
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 52'
28.05.2011
28 мая 2011
сб
17:30
Торпедо
0 : 0
Оренбург
28.05.2011
28 мая 2011
сб
17:30
минуты: 1' - 77'
Торпедо
0
Оренбург
0
минуты: 1' - 77'