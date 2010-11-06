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Наиль Магжанов
№0
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2010
2009
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
Волгарь
2 : 1
Кубань
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Волгарь
2
Кубань
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
18:30
Волгарь
2 : 2
Химки
3.11.2010
3 нояб. 2010
ср
18:30
минуты: 89' - 90'
Волгарь
2
Химки
2
минуты: 89' - 90'
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
11:00
Луч
0 : 1
Волгарь
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
11:00
минуты: 69' - 90'
Луч
0
Волгарь
1
минуты: 69' - 90'
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
6:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Волгарь
24.10.2010
24 окт. 2010
вс
6:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Волгарь
0
был в запасе
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
16:00
Волгарь
3 : 1
Авангард
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
16:00
был в запасе
Волгарь
3
Авангард
1
был в запасе
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
17:30
Волгарь
2 : 0
Салют
84'
84'
84'
14.10.2010
14 окт. 2010
чт
17:30
минуты: 82' - 90'
Волгарь
2
Салют
0
минуты: 82' - 90'
6.10.2010
6 окт. 2010
ср
18:00
Ротор
0 : 1
Волгарь
6.10.2010
6 окт. 2010
ср
18:00
минуты: 90' - 90'
Ротор
0
Волгарь
1
минуты: 90' - 90'
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
17:00
Мордовия
1 : 1
Волгарь
28.09.2010
28 сент. 2010
вт
17:00
был в запасе
Мордовия
1
Волгарь
1
был в запасе
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
18:00
Волгарь
2 : 1
Краснодар
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
18:00
минуты: 90' - 90'
Волгарь
2
Краснодар
1
минуты: 90' - 90'
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
17:30
Шинник
2 : 0
Волгарь
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
17:30
был в запасе
Шинник
2
Волгарь
0
был в запасе
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
18:00
Волгарь
3 : 2
Сочи
24.08.2010
24 авг. 2010
вт
18:00
был в запасе
Волгарь
3
Сочи
2
был в запасе
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
Волгарь
2 : 2
Балтика
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
18:00
был в запасе
Волгарь
2
Балтика
2
был в запасе
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
14:30
Иртыш
1 : 4
Волгарь
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
14:30
минуты: 1' - 46'
Иртыш
1
Волгарь
4
минуты: 1' - 46'
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
16:00
Урал
2 : 0
Волгарь
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
16:00
минуты: 1' - 90'
Урал
2
Волгарь
0
минуты: 1' - 90'
2.08.2010
2 авг. 2010
пн
18:00
Волгарь
1 : 0
Волга
61'
61'
61'
2.08.2010
2 авг. 2010
пн
18:00
минуты: 46' - 90'
Волгарь
1
Волга
0
минуты: 46' - 90'
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
Волгарь
0 : 1
КАМАЗ
30.07.2010
30 июля 2010
пт
18:00
минуты: 71' - 90'
Волгарь
0
КАМАЗ
1
минуты: 71' - 90'
9.07.2010
9 июля 2010
пт
19:00
Кубань
6 : 1
Волгарь
9.07.2010
9 июля 2010
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
6
Волгарь
1
минуты: 1' - 90'
6.07.2010
6 июля 2010
вт
18:00
Химки
1 : 1
Волгарь
6.07.2010
6 июля 2010
вт
18:00
был в запасе
Химки
1
Волгарь
1
был в запасе
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
Волгарь
1 : 0
СКА-Хабаровск
74'
74'
74'
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
минуты: 73' - 90'
Волгарь
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 73' - 90'
15.06.2010
15 июня 2010
вт
17:30
Авангард
1 : 0
Волгарь
15.06.2010
15 июня 2010
вт
17:30
минуты: 46' - 90'
Авангард
1
Волгарь
0
минуты: 46' - 90'
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