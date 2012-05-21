Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Илья Ильин
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
21.05.2012
21 мая 2012
пн
18:00
Химки
0 : 0
Енисей
21.05.2012
21 мая 2012
пн
18:00
был в запасе
Химки
0
Енисей
0
был в запасе
15.05.2012
15 мая 2012
вт
14:00
Енисей
0 : 0
Луч
15.05.2012
15 мая 2012
вт
14:00
был в запасе
Енисей
0
Луч
0
был в запасе
8.05.2012
8 мая 2012
вт
17:00
КАМАЗ
2 : 1
Енисей
8.05.2012
8 мая 2012
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
КАМАЗ
2
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
2.05.2012
2 мая 2012
ср
14:00
Енисей
1 : 1
Оренбург
2.05.2012
2 мая 2012
ср
14:00
был в запасе
Енисей
1
Оренбург
1
был в запасе
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
17:00
Торпедо
3 : 0
Енисей
26.04.2012
26 апр. 2012
чт
17:00
был в запасе
Торпедо
3
Енисей
0
был в запасе
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
14:00
Енисей
2 : 1
Черноморец
20.04.2012
20 апр. 2012
пт
14:00
был в запасе
Енисей
2
Черноморец
1
был в запасе
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
19:00
Балтика
0 : 1
Енисей
13.04.2012
13 апр. 2012
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
0
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
12:00
Енисей
1 : 1
СКА-Хабаровск
7.04.2012
7 апр. 2012
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
1.04.2012
1 апр. 2012
вс
15:30
Факел
1 : 0
Енисей
1.04.2012
1 апр. 2012
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Факел
1
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
26.03.2012
26 марта 2012
пн
14:00
Енисей
2 : 1
Волгарь
26.03.2012
26 марта 2012
пн
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
2
Волгарь
1
минуты: 1' - 90'
7.11.2011
7 нояб. 2011
пн
12:00
Енисей
1 : 1
Факел
7.11.2011
7 нояб. 2011
пн
12:00
был в запасе
Енисей
1
Факел
1
был в запасе
4.11.2011
4 нояб. 2011
пт
10:00
Енисей
0 : 2
Химки
4.11.2011
4 нояб. 2011
пт
10:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
0
Химки
2
минуты: 1' - 90'
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:30
Черноморец
1 : 1
Енисей
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
17:30
был в запасе
Черноморец
1
Енисей
1
был в запасе
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
14:00
Енисей
0 : 2
Оренбург
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
14:00
был в запасе
Енисей
0
Оренбург
2
был в запасе
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
14:00
Енисей
1 : 1
Урал
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
14:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
1
Урал
1
минуты: 1' - 90'
6.10.2011
6 окт. 2011
чт
17:30
Динамо
2 : 1
Енисей
6.10.2011
6 окт. 2011
чт
17:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
2
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
3.10.2011
3 окт. 2011
пн
17:30
Шинник
2 : 0
Енисей
3.10.2011
3 окт. 2011
пн
17:30
был в запасе
Шинник
2
Енисей
0
был в запасе
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
10:00
Луч
0 : 0
Енисей
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
10:00
был в запасе
Луч
0
Енисей
0
был в запасе
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
11:00
СКА-Хабаровск
4 : 3
Енисей
22.09.2011
22 сент. 2011
чт
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
4
Енисей
3
был в запасе
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
14:00
Енисей
1 : 2
Торпедо
12.09.2011
12 сент. 2011
пн
14:00
был в запасе
Енисей
1
Торпедо
2
был в запасе
Показать все игры