Семен Семененко
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
29.07.2009 29 июля 2009 ср 16:00
Урал
2 : 1
Сибирь
82'
82'
82'
29.07.2009 29 июля 2009 ср 16:00
минуты: 1' - 87'
Урал
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 87'
27.06.2009 27 июня 2009 сб 17:00
Волга
2 : 0
Сибирь
27.06.2009 27 июня 2009 сб 17:00
минуты: 1' - 73'
Волга
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 73'
24.06.2009 24 июня 2009 ср 17:00
КАМАЗ
2 : 1
Сибирь
24.06.2009 24 июня 2009 ср 17:00
был в запасе
КАМАЗ
2
Сибирь
1
был в запасе
25.05.2009 25 мая 2009 пн 15:00
Сибирь
3 : 0
Носта
25.05.2009 25 мая 2009 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
3
Носта
0
минуты: 1' - 90'
22.05.2009 22 мая 2009 пт 15:00
Сибирь
2 : 1
Витязь
22.05.2009 22 мая 2009 пт 15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Витязь
1
минуты: 1' - 90'
14.05.2009 14 мая 2009 чт 17:30
Шинник
3 : 1
Сибирь
14.05.2009 14 мая 2009 чт 17:30
был в запасе
Шинник
3
Сибирь
1
был в запасе
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 15:00
Металлург
0 : 0
Сибирь
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 15:00
минуты: 78' - 90'
Металлург
0
Сибирь
0
минуты: 78' - 90'