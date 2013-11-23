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Артем Кабанов
№29
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2013/2014
2012/2013
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
13:00
Сибирь
0 : 1
СКА-Хабаровск
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90'
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
12:30
Сибирь
1 : 0
Енисей
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
12:30
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
15:00
Спартак-Нальчик
2 : 0
Сибирь
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
15:00
минуты: 1' - 79'
Спартак-Нальчик
2
Сибирь
0
минуты: 1' - 79'
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
13:00
Сибирь
0 : 2
Сочи
3.11.2013
3 нояб. 2013
вс
13:00
был в запасе
Сибирь
0
Сочи
2
был в запасе
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
17:00
Мордовия
2 : 0
Сибирь
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
17:00
был в запасе
Мордовия
2
Сибирь
0
был в запасе
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
15:00
Сибирь
0 : 3
Арсенал
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
15:00
минуты: 46' - 90'
Сибирь
0
Арсенал
3
минуты: 46' - 90'
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
18:00
Ротор
0 : 2
Сибирь
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
18:00
минуты: 90' - 90'
Ротор
0
Сибирь
2
минуты: 90' - 90'
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
12:00
Сибирь
1 : 0
Салют
13.10.2013
13 окт. 2013
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Салют
0
минуты: 1' - 90'
7.10.2013
7 окт. 2013
пн
10:30
Луч
3 : 0
Сибирь
7.10.2013
7 окт. 2013
пн
10:30
минуты: 1' - 60'
Луч
3
Сибирь
0
минуты: 1' - 60'
1.10.2013
1 окт. 2013
вт
15:00
Сибирь
1 : 1
Балтика
1.10.2013
1 окт. 2013
вт
15:00
был в запасе
Сибирь
1
Балтика
1
был в запасе
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
15:00
Нефтехимик
4 : 0
Сибирь
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
15:00
минуты: 1' - 46'
Нефтехимик
4
Сибирь
0
минуты: 1' - 46'
5.09.2013
5 сент. 2013
чт
15:00
Сибирь
1 : 1
Ангушт
5.09.2013
5 сент. 2013
чт
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Ангушт
1
минуты: 1' - 90'
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
16:00
Уфа
0 : 3
Сибирь
28.08.2013
28 авг. 2013
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
0
Сибирь
3
минуты: 1' - 90'
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
15:00
Сибирь
2 : 0
Химик
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
15:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
2
Химик
0
минуты: 1' - 90'