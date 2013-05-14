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Леонид Зуев
№23
Полузащитник
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Команда
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Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2012/2013
14.05.2013
14 мая 2013
вт
15:00
Сибирь
1 : 1
Торпедо
14.05.2013
14 мая 2013
вт
15:00
был в запасе
Сибирь
1
Торпедо
1
был в запасе
6.05.2013
6 мая 2013
пн
17:00
Спартак-Нальчик
2 : 0
Сибирь
6.05.2013
6 мая 2013
пн
17:00
был в запасе
Спартак-Нальчик
2
Сибирь
0
был в запасе
30.04.2013
30 апр. 2013
вт
15:00
Сибирь
1 : 0
СКА-Хабаровск
30.04.2013
30 апр. 2013
вт
15:00
был в запасе
Сибирь
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
23.04.2013
23 апр. 2013
вт
15:00
Новокузнецк
1 : 0
Сибирь
23.04.2013
23 апр. 2013
вт
15:00
был в запасе
Новокузнецк
1
Сибирь
0
был в запасе
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
12:00
Сибирь
0 : 3
Енисей
75'
75'
75'
13.04.2013
13 апр. 2013
сб
12:00
минуты: 70' - 90'
Сибирь
0
Енисей
3
минуты: 70' - 90'
8.04.2013
8 апр. 2013
пн
16:00
Урал
5 : 2
Сибирь
8.04.2013
8 апр. 2013
пн
16:00
был в запасе
Урал
5
Сибирь
2
был в запасе
1.04.2013
1 апр. 2013
пн
15:00
Сибирь
2 : 2
Шинник
1.04.2013
1 апр. 2013
пн
15:00
минуты: 81' - 90'
Сибирь
2
Шинник
2
минуты: 81' - 90'
25.03.2013
25 марта 2013
пн
18:00
Нефтехимик
0 : 1
Сибирь
25.03.2013
25 марта 2013
пн
18:00
минуты: 82' - 90'
Нефтехимик
0
Сибирь
1
минуты: 82' - 90'
6.11.2012
6 нояб. 2012
вт
15:00
Сибирь
2 : 0
Сочи
6.11.2012
6 нояб. 2012
вт
15:00
был в запасе
Сибирь
2
Сочи
0
был в запасе
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
19:00
Ротор
2 : 0
Сибирь
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
19:00
был в запасе
Ротор
2
Сибирь
0
был в запасе
8.10.2012
8 окт. 2012
пн
15:00
Сибирь
0 : 0
Спартак-Нальчик
8.10.2012
8 окт. 2012
пн
15:00
минуты: 75' - 90'
Сибирь
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 75' - 90'
1.10.2012
1 окт. 2012
пн
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Сибирь
1.10.2012
1 окт. 2012
пн
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
2
был в запасе
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
15:00
Сибирь
1 : 0
Новокузнецк
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
15:00
минуты: 78' - 90'
Сибирь
1
Новокузнецк
0
минуты: 78' - 90'
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
16:00
Сибирь
1 : 3
Урал
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
16:00
был в запасе
Сибирь
1
Урал
3
был в запасе
6.09.2012
6 сент. 2012
чт
19:00
Шинник
0 : 0
Сибирь
6.09.2012
6 сент. 2012
чт
19:00
минуты: 70' - 90'
Шинник
0
Сибирь
0
минуты: 70' - 90'
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
15:00
Сибирь
1 : 2
Нефтехимик
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
15:00
был в запасе
Сибирь
1
Нефтехимик
2
был в запасе
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
20:00
Балтика
0 : 3
Сибирь
13.08.2012
13 авг. 2012
пн
20:00
был в запасе
Балтика
0
Сибирь
3
был в запасе