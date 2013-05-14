Леонид Зуев
№23
Полузащитник
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Команда
Чита
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.05.2013 14 мая 2013 вт 15:00
Сибирь
1 : 1
Торпедо
14.05.2013 14 мая 2013 вт 15:00
был в запасе
Сибирь
1
Торпедо
1
был в запасе
6.05.2013 6 мая 2013 пн 17:00
Спартак-Нальчик
2 : 0
Сибирь
6.05.2013 6 мая 2013 пн 17:00
был в запасе
Спартак-Нальчик
2
Сибирь
0
был в запасе
30.04.2013 30 апр. 2013 вт 15:00
Сибирь
1 : 0
СКА-Хабаровск
30.04.2013 30 апр. 2013 вт 15:00
был в запасе
Сибирь
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
23.04.2013 23 апр. 2013 вт 15:00
Новокузнецк
1 : 0
Сибирь
23.04.2013 23 апр. 2013 вт 15:00
был в запасе
Новокузнецк
1
Сибирь
0
был в запасе
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 12:00
Сибирь
0 : 3
Енисей
75'
75'
75'
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 12:00
минуты: 70' - 90'
Сибирь
0
Енисей
3
минуты: 70' - 90'
8.04.2013 8 апр. 2013 пн 16:00
Урал
5 : 2
Сибирь
8.04.2013 8 апр. 2013 пн 16:00
был в запасе
Урал
5
Сибирь
2
был в запасе
1.04.2013 1 апр. 2013 пн 15:00
Сибирь
2 : 2
Шинник
1.04.2013 1 апр. 2013 пн 15:00
минуты: 81' - 90'
Сибирь
2
Шинник
2
минуты: 81' - 90'
25.03.2013 25 марта 2013 пн 18:00
Нефтехимик
0 : 1
Сибирь
25.03.2013 25 марта 2013 пн 18:00
минуты: 82' - 90'
Нефтехимик
0
Сибирь
1
минуты: 82' - 90'
6.11.2012 6 нояб. 2012 вт 15:00
Сибирь
2 : 0
Сочи
6.11.2012 6 нояб. 2012 вт 15:00
был в запасе
Сибирь
2
Сочи
0
был в запасе
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 19:00
Ротор
2 : 0
Сибирь
26.10.2012 26 окт. 2012 пт 19:00
был в запасе
Ротор
2
Сибирь
0
был в запасе
8.10.2012 8 окт. 2012 пн 15:00
Сибирь
0 : 0
Спартак-Нальчик
8.10.2012 8 окт. 2012 пн 15:00
минуты: 75' - 90'
Сибирь
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 75' - 90'
1.10.2012 1 окт. 2012 пн 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 2
Сибирь
1.10.2012 1 окт. 2012 пн 11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Сибирь
2
был в запасе
21.09.2012 21 сент. 2012 пт 15:00
Сибирь
1 : 0
Новокузнецк
21.09.2012 21 сент. 2012 пт 15:00
минуты: 78' - 90'
Сибирь
1
Новокузнецк
0
минуты: 78' - 90'
10.09.2012 10 сент. 2012 пн 16:00
Сибирь
1 : 3
Урал
10.09.2012 10 сент. 2012 пн 16:00
был в запасе
Сибирь
1
Урал
3
был в запасе
6.09.2012 6 сент. 2012 чт 19:00
Шинник
0 : 0
Сибирь
6.09.2012 6 сент. 2012 чт 19:00
минуты: 70' - 90'
Шинник
0
Сибирь
0
минуты: 70' - 90'
27.08.2012 27 авг. 2012 пн 15:00
Сибирь
1 : 2
Нефтехимик
27.08.2012 27 авг. 2012 пн 15:00
был в запасе
Сибирь
1
Нефтехимик
2
был в запасе
13.08.2012 13 авг. 2012 пн 20:00
Балтика
0 : 3
Сибирь
13.08.2012 13 авг. 2012 пн 20:00
был в запасе
Балтика
0
Сибирь
3
был в запасе