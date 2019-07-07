Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Алексей Аравин
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Луч
Гражданство
Россия
Дата рождения
9 июля 1986 (33) года
Рост
185
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
7.07.2019
7 июля 2019
вс
10:00
Луч
2 : 5
Химки
47'
47'
47'
7.07.2019
7 июля 2019
вс
10:00
минуты: 1' - 90'
Луч
2
Химки
5
минуты: 1' - 90'