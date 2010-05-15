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Оливье Блондель
№16
Вратарь
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2009/2010
2008/2009
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
Тулуза
0 : 0
Монако
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
был в запасе
Тулуза
0
Монако
0
был в запасе
8.05.2010
8 мая 2010
сб
22:00
Сент-Этьен
0 : 1
Тулуза
8.05.2010
8 мая 2010
сб
22:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Тулуза
1
был в запасе
5.05.2010
5 мая 2010
ср
20:00
Тулуза
0 : 2
Лилль
5.05.2010
5 мая 2010
ср
20:00
был в запасе
Тулуза
0
Лилль
2
был в запасе
2.05.2010
2 мая 2010
вс
18:00
Бордо
1 : 0
Тулуза
2.05.2010
2 мая 2010
вс
18:00
был в запасе
Бордо
1
Тулуза
0
был в запасе
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
18:00
Тулуза
0 : 3
Осер
25.04.2010
25 апр. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
0
Осер
3
минуты: 1' - 90'
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
18:00
Монпелье
1 : 1
Тулуза
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
1
Тулуза
1
минуты: 1' - 90'
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
20:00
Тулуза
4 : 0
Гренобль
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
20:00
был в запасе
Тулуза
4
Гренобль
0
был в запасе
4.04.2010
4 апр. 2010
вс
18:00
Булонь
1 : 1
Тулуза
4.04.2010
4 апр. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Булонь
1
Тулуза
1
минуты: 1' - 90'
28.03.2010
28 марта 2010
вс
18:00
Тулуза
0 : 2
Ницца
28.03.2010
28 марта 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
0
Ницца
2
минуты: 1' - 90'
14.03.2010
14 марта 2010
вс
23:00
Тулуза
1 : 1
Марсель
14.03.2010
14 марта 2010
вс
23:00
был в запасе
Тулуза
1
Марсель
1
был в запасе
6.12.2009
6 дек. 2009
вс
19:00
Гренобль
1 : 0
Тулуза
6.12.2009
6 дек. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Гренобль
1
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
21:00
Тулуза
1 : 0
Булонь
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
21:00
минуты: 90' - 90'
Тулуза
1
Булонь
0
минуты: 90' - 90'
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
19:00
Ницца
1 : 0
Тулуза
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
8.11.2009
8 нояб. 2009
вс
19:00
Тулуза
3 : 2
Ренн
8.11.2009
8 нояб. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
3
Ренн
2
минуты: 1' - 90'
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
21:00
Марсель
1 : 1
Тулуза
68'
68'
68'
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
21:00
минуты: 10' - 90'
Марсель
1
Тулуза
1
минуты: 10' - 90'
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:00
Ланс
0 : 2
Тулуза
25.10.2009
25 окт. 2009
вс
19:00
был в запасе
Ланс
0
Тулуза
2
был в запасе
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
22:00
Тулуза
1 : 0
ПСЖ
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
22:00
был в запасе
Тулуза
1
ПСЖ
0
был в запасе
4.10.2009
4 окт. 2009
вс
18:00
Тулуза
0 : 1
Лорьян
4.10.2009
4 окт. 2009
вс
18:00
был в запасе
Тулуза
0
Лорьян
1
был в запасе
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
22:00
Лион
2 : 1
Тулуза
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
22:00
был в запасе
Лион
2
Тулуза
1
был в запасе
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
18:00
Тулуза
2 : 0
Ле Ман
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
18:00
был в запасе
Тулуза
2
Ле Ман
0
был в запасе
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