Магомед Гурбанов
№70
Нападающий
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Команда
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
7.12.2012 7 дек. 2012 пт 17:30
Ростов
2 : 3
Краснодар
7.12.2012 7 дек. 2012 пт 17:30
минуты: 80' - 90'
Ростов
2
Краснодар
3
минуты: 80' - 90'
2.12.2012 2 дек. 2012 вс 15:00
Крылья Советов
0 : 2
Ростов
2.12.2012 2 дек. 2012 вс 15:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Ростов
2
был в запасе