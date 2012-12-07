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Магомед Гурбанов
№70
Нападающий
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Команда
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2012/2013
2011/2012
7.12.2012
7 дек. 2012
пт
17:30
Ростов
2 : 3
Краснодар
7.12.2012
7 дек. 2012
пт
17:30
минуты: 80' - 90'
Ростов
2
Краснодар
3
минуты: 80' - 90'
2.12.2012
2 дек. 2012
вс
15:00
Крылья Советов
0 : 2
Ростов
2.12.2012
2 дек. 2012
вс
15:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Ростов
2
был в запасе