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Ади Роша Собриньо
№99
Нападающий
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2012/2013
14.03.2013
14 марта 2013
чт
23:05
Челси
3 : 1
ФКСБ
14.03.2013
14 марта 2013
чт
23:05
минуты: 84' - 90'
Челси
3
ФКСБ
1
минуты: 84' - 90'
7.03.2013
7 марта 2013
чт
21:00
ФКСБ
1 : 0
Челси
7.03.2013
7 марта 2013
чт
21:00
был в запасе
ФКСБ
1
Челси
0
был в запасе
21.02.2013
21 февр. 2013
чт
23:05
ФКСБ
2(4) : 0(2)
Аякс
21.02.2013
21 февр. 2013
чт
23:05
был в запасе
ФКСБ
2(4)
Аякс
0(2)
был в запасе
14.02.2013
14 февр. 2013
чт
21:00
Аякс
2 : 0
ФКСБ
14.02.2013
14 февр. 2013
чт
21:00
минуты: 70' - 90'
Аякс
2
ФКСБ
0
минуты: 70' - 90'