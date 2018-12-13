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Матч-центр
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Кайл Лафферти
№11
Нападающий
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Команда
Рейнджерс
Гражданство
Северная Ирландия
Дата рождения
16 сент. 1987 (32) года
Рост
193
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
Рапид
1 : 0
Рейнджерс
13.12.2018
13 дек. 2018
чт
20:55
был в запасе
Рапид
1
Рейнджерс
0
был в запасе
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
Рейнджерс
0 : 0
Вильярреал
29.11.2018
29 нояб. 2018
чт
23:00
был в запасе
Рейнджерс
0
Вильярреал
0
был в запасе
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
Рейнджерс
0 : 0
Спартак
25.10.2018
25 окт. 2018
чт
22:00
был в запасе
Рейнджерс
0
Спартак
0
был в запасе
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
Рейнджерс
3 : 1
Рапид
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
22:00
был в запасе
Рейнджерс
3
Рапид
1
был в запасе
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
Вильярреал
2 : 2
Рейнджерс
76'
76'
76'
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
19:55
76'
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
2
Рейнджерс
2
минуты: 1' - 90'