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Эггерт Йонссон
№5
Полузащитник
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Команда
Флитвуд
Гражданство
Исландия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2011/2012
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:00
Уиган Атлетик
3 : 2
Вулверхэмптон
13.05.2012
13 мая 2012
вс
17:00
был в запасе
Уиган Атлетик
3
Вулверхэмптон
2
был в запасе
6.05.2012
6 мая 2012
вс
16:00
Вулверхэмптон
0 : 0
Эвертон
6.05.2012
6 мая 2012
вс
16:00
был в запасе
Вулверхэмптон
0
Эвертон
0
был в запасе
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
17:00
Суонси
4 : 4
Вулверхэмптон
28.04.2012
28 апр. 2012
сб
17:00
был в запасе
Суонси
4
Вулверхэмптон
4
был в запасе
14.04.2012
14 апр. 2012
сб
17:00
Сандерленд
0 : 0
Вулверхэмптон
14.04.2012
14 апр. 2012
сб
17:00
был в запасе
Сандерленд
0
Вулверхэмптон
0
был в запасе
24.03.2012
24 марта 2012
сб
18:00
Норвич Сити
2 : 1
Вулверхэмптон
45'
45'
45'
24.03.2012
24 марта 2012
сб
18:00
минуты: 1' - 65'
Норвич Сити
2
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 65'
4.03.2012
4 марта 2012
вс
17:05
Фулхэм
5 : 0
Вулверхэмптон
4.03.2012
4 марта 2012
вс
17:05
был в запасе
Фулхэм
5
Вулверхэмптон
0
был в запасе
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
16:30
Вулверхэмптон
1 : 5
Вест Бромвич
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
16:30
был в запасе
Вулверхэмптон
1
Вест Бромвич
5
был в запасе
31.01.2012
31 янв. 2012
вт
22:45
Вулверхэмптон
0 : 3
Ливерпуль
31.01.2012
31 янв. 2012
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Вулверхэмптон
0
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90'