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Христос Карипидис
№55
Защитник
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Команда
Гражданство
Греция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
21:00
Трабзонспор
4 : 2
Аполлон
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
21:00
был в запасе
Трабзонспор
4
Аполлон
2
был в запасе
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
23:05
Лацио
2 : 1
Аполлон
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лацио
2
Аполлон
1
минуты: 1' - 90'
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
Аполлон
0 : 0
Лацио
61'
61'
61'
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Аполлон
0
Лацио
0
минуты: 1' - 90'
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
20:00
Легия
0 : 1
Аполлон
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Легия
0
Аполлон
1
минуты: 1' - 90'
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
Аполлон
1 : 2
Трабзонспор
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Аполлон
1
Трабзонспор
2
минуты: 1' - 90'