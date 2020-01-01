Данте (Данте Ботфим)
№31
Защитник
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Команда
Ницца
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
18 окт. 1983 (36) лет
Рост
188
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ницца
19
1
0
6
0