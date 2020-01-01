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Лента
Матч-центр
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Данте (Данте Ботфим)
№31
Защитник
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Команда
Ницца
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
18 окт. 1983 (36) лет
Рост
188
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ницца
19
1
0
6
0