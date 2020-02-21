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Матч-центр
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Данте (Данте Ботфим)
№31
Защитник
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Команда
Ницца
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
18 окт. 1983 (36) лет
Рост
188
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
германия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
21:00
Ницца
2 : 2
Брест
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
21:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Брест
2
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
Ницца
1 : 3
Ним
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Ним
3
минуты: 1' - 90'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Реймс
1 : 1
Ницца
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
Ницца
2 : 1
Лион
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Лион
1
минуты: 1' - 90'
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:45
Ницца
1 : 1
Ренн
24.01.2020
24 янв. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Анжер
1 : 1
Ницца
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Ницца
3 : 0
Тулуза
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Ницца
3
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Брест
0 : 0
Ницца
33'
33'
33'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Брест
0
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
Ницца
4 : 1
Метц
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
4
Метц
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Ницца
3 : 1
Анжер
7'
7'
7'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
3
Анжер
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
19:30
Лион
2 : 1
Ницца
56'
56'
56'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Лион
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:45
Ницца
1 : 1
Бордо
56'
56'
56'
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
19:00
Ницца
2 : 0
Реймс
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Страсбур
1 : 0
Ницца
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
1
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
21:45
Ницца
1 : 4
ПСЖ
90'
90'
90'
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
ПСЖ
4
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
Нант
1 : 0
Ницца
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Нант
1
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
28.08.2019
28 авг. 2019
ср
22:00
Ницца
1 : 2
Марсель
28.08.2019
28 авг. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Марсель
2
минуты: 1' - 90'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Ним
1 : 2
Ницца
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Ним
1
Ницца
2
минуты: 1' - 90'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
Ницца
2 : 1
Амьен
90'
90'
90'
90'
90'
90'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
90'
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Амьен
1
минуты: 1' - 90'