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Лента
Матч-центр
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Юссуф Мулумбу
№21
Полузащитник
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Команда
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
25 янв. 1987 (33) года
Рост
177
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
Сезон:
2018/2019
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
23:00
Селтик
2 : 1
РБ Лейпциг
8.11.2018
8 нояб. 2018
чт
23:00
был в запасе
Селтик
2
РБ Лейпциг
1
был в запасе
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
Зальцбург
3 : 1
Селтик
57'
57'
57'
4.10.2018
4 окт. 2018
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Зальцбург
3
Селтик
1
минуты: 1' - 90'
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
Селтик
1 : 0
Русенборг
20.09.2018
20 сент. 2018
чт
22:00
был в запасе
Селтик
1
Русенборг
0
был в запасе