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Джером Томас
№7
Полузащитник
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Команда
Ротерхэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2008/2009
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
18:00
Бернли
2 : 3
Кристал Пэлас
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
18:00
был в запасе
Бернли
2
Кристал Пэлас
3
был в запасе
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
20:30
Кристал Пэлас
2 : 1
Тоттенхэм
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
20:30
был в запасе
Кристал Пэлас
2
Тоттенхэм
1
был в запасе
1.01.2015
1 янв. 2015
чт
18:00
Астон Вилла
0 : 0
Кристал Пэлас
1.01.2015
1 янв. 2015
чт
18:00
был в запасе
Астон Вилла
0
Кристал Пэлас
0
был в запасе
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 0
Кристал Пэлас
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
18:00
был в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
0
Кристал Пэлас
0
был в запасе
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
Кристал Пэлас
1 : 3
Саутгемптон
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
был в запасе
Кристал Пэлас
1
Саутгемптон
3
был в запасе
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
15:45
Манчестер Сити
3 : 0
Кристал Пэлас
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
15:45
минуты: 83' - 90'
Манчестер Сити
3
Кристал Пэлас
0
минуты: 83' - 90'
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
18:00
Кристал Пэлас
1 : 1
Сток Сити
13.12.2014
13 дек. 2014
сб
18:00
был в запасе
Кристал Пэлас
1
Сток Сити
1
был в запасе
6.12.2014
6 дек. 2014
сб
18:00
Тоттенхэм
0 : 0
Кристал Пэлас
6.12.2014
6 дек. 2014
сб
18:00
был в запасе
Тоттенхэм
0
Кристал Пэлас
0
был в запасе
2.12.2014
2 дек. 2014
вт
23:00
Кристал Пэлас
0 : 1
Астон Вилла
2.12.2014
2 дек. 2014
вт
23:00
был в запасе
Кристал Пэлас
0
Астон Вилла
1
был в запасе
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
18:00
Суонси
1 : 1
Кристал Пэлас
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
18:00
был в запасе
Суонси
1
Кристал Пэлас
1
был в запасе