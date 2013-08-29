Оле Сёдерберг
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Швеция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.08.2013 29 авг. 2013 чт 18:00
Рубин
3 : 0
Мольде
29.08.2013 29 авг. 2013 чт 18:00
был в запасе
Рубин
3
Мольде
0
был в запасе
22.08.2013 22 авг. 2013 чт 20:00
Мольде
0 : 2
Рубин
22.08.2013 22 авг. 2013 чт 20:00
был в запасе
Мольде
0
Рубин
2
был в запасе