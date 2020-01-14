Адам Клэйтон
№8
Полузащитник
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Команда
Мидлсбро
Гражданство
Англия
Дата рождения
14 янв. 1989 (31) год
Рост
175
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 23:05
Тоттенхэм
2 : 1
Мидлсбро
14.01.2020 14 янв. 2020 вт 23:05
минуты: 1' - 90'
Тоттенхэм
2
Мидлсбро
1
минуты: 1' - 90'
5.01.2020 5 янв. 2020 вс 17:01
Мидлсбро
1 : 1
Тоттенхэм
5.01.2020 5 янв. 2020 вс 17:01
минуты: 1' - 90'
Мидлсбро
1
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90'