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Лента
Матч-центр
Моя команда
Дарко Бодул
№9
Нападающий
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Команда
Енисей
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
11 янв. 1989 (31) год
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
Шахтер
1 : 1
Торино
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
был в запасе
Шахтер
1
Торино
1
был в запасе
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
20:45
Эсбьерг
0 : 0
Шахтер
1.08.2019
1 авг. 2019
чт
20:45
был в запасе
Эсбьерг
0
Шахтер
0
был в запасе