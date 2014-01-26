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Нери Кастильо
№11
Нападающий
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Команда
Гражданство
Мексика
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы плей-офф
Сезон:
2013/2014
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
21:00
Райо Вальекано
2 : 4
Атлетико
26.01.2014
26 янв. 2014
вс
21:00
минуты: 76' - 90'
Райо Вальекано
2
Атлетико
4
минуты: 76' - 90'
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
20:00
Эльче
2 : 0
Райо Вальекано
18.01.2014
18 янв. 2014
сб
20:00
минуты: 1' - 69'
Эльче
2
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 69'
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
14:00
Хетафе
0 : 1
Райо Вальекано
12.01.2014
12 янв. 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 73'
Хетафе
0
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 73'
7.01.2014
7 янв. 2014
вт
-:-
Райо Вальекано
2 : 5
Вильярреал
66', 90'
66', 90'
66', 90'
7.01.2014
7 янв. 2014
вт
-:-
66', 90'
минуты: 46' - 90'
Райо Вальекано
2
Вильярреал
5
минуты: 46' - 90'
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
21:00
Атлетик
2 : 1
Райо Вальекано
22.12.2013
22 дек. 2013
вс
21:00
минуты: 74' - 90'
Атлетик
2
Райо Вальекано
1
минуты: 74' - 90'
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
20:00
Райо Вальекано
0 : 2
Гранада
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
20:00
минуты: 76' - 90'
Райо Вальекано
0
Гранада
2
минуты: 76' - 90'
1.12.2013
1 дек. 2013
вс
14:00
Бетис
2 : 2
Райо Вальекано
1.12.2013
1 дек. 2013
вс
14:00
минуты: 70' - 90'
Бетис
2
Райо Вальекано
2
минуты: 70' - 90'
25.10.2013
25 окт. 2013
пт
22:00
Райо Вальекано
0 : 3
Вальядолид
25.10.2013
25 окт. 2013
пт
22:00
минуты: 1' - 63'
Райо Вальекано
0
Вальядолид
3
минуты: 1' - 63'
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
18:00
Альмерия
0 : 1
Райо Вальекано
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
18:00
минуты: 1' - 75'
Альмерия
0
Райо Вальекано
1
минуты: 1' - 75'
5.10.2013
5 окт. 2013
сб
19:00
Райо Вальекано
1 : 0
Реал Сосьедад
5.10.2013
5 окт. 2013
сб
19:00
минуты: 1' - 62'
Райо Вальекано
1
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 62'
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
17:00
Валенсия
1 : 0
Райо Вальекано
28.09.2013
28 сент. 2013
сб
17:00
минуты: 86' - 90'
Валенсия
1
Райо Вальекано
0
минуты: 86' - 90'